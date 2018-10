La lista de los 42 candidatos a mejor 'Coche del Año' en Europa 2019

Como cada año desde 1964, el premio al 'Coche del Año' en Europa 2019 ('Car of the Year') se dará a conoce en marzo en el marco del Salón del Automóvil de Ginebra. La organización, no obstante, ya recoge en su página web los 42 aspirantes a relevar al Volvo XC40, ganador del galardón este año.

En cualquier caso, de dicho listado solo siete modelos serán elegidos finalistas el próximo 26 de noviembre y optarán a hacerse con la condecoración de mejor coche del año, que se otorgará el 4 de marzo de 2019. El vencedor será elegido por un jurado formado por 60 periodistas especializados procedentes de 23 países del Viejo Continente.

Todos los vehículos -que puede conocer en profundidad a continuación- están o estarán antes de que concluya el año en cinco o más mercados europeos.

Alpine A110

Aston Martin Vantage

Audi A1

Audi A6

Audi A7

Audi Q3

Audi Q8

BMW Serie 3

BMW Serie 8

BMW X2

BMW X4

BMW X5

BMW Z4

Citroën Berlingo/Opel Combo/Peugeot Rifter

Citroën C5 Aircross

Dacia Duster

DS 7 Crossback

Ford Focus

Honda CR-V

Hyundai Nexo

Hyundai Santa Fe

Jaguar E-Pace

Jaguar I-Pace

Jeep Wrangler

Kia Ceed

Lamborghini Urus

Lexus ES

Lexus LS

Lexus UX

Mercedes-AMG GT 4 door

Mercedes-Benz Clase A

Mercedes-Benz Clase B

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz Clase G

Mercedes-Benz GLE

Nissan Leaf

Peugeot 508

Rolls-Royce Cullinan

Seat Tarraco

Suzuki Jimny

Volkswagen Touareg

Volvo V60

