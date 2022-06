Cuatro fondos de la Liga ya ofrecen doble dígito de rentabilidad con Azvalor a la cabeza

Mientras el Ibex intenta consolidar su entrada en terreno positivo en el año, los gestores de bolsa española más activos, agrupados en la Liga de elEconomista, ya están comenzando a recoger sus frutos, ya que 19 de los 34 vehículos de inversión incuidos en la clasificación están en verde, y nueve de ellos superan el 5% de rentabilidad. Pero lo más destacable es que en este entorno hay cuatro fondos que están consiguiendo proporcionar un valor añadido, al obtener un rendimiento de doble dígito.

El líder indiscutible sigue siendo Azvalor Iberia, con un 26,80%, según datos de Morningstar a 1 de junio, gracias a la posibilidad de poder invertir un 10% de la cartera en compañías no ibéricas y pertenecientes a la OCDE, lo que permite a sus gestores, Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, incluir a firmas relacionadas con las materias primas, uno de sus puntos fuertes. Este 'truco' que por folleto pueden realizar también lo incluye Cobas Iberia, pero no lo aplica. De ahí que su rendimiento baje al 15,27%, un porcentaje que suena desorbitado teniendo en cuenta el comportamiento de la bolsa española. Les siguen Sigma Equity Spain, gestionado por Gonzalo Lardiés en Andbak, que este año está destacando en la Liga, con un 14,71%, y Dux Iberian Value, asesorado por Santiago Cano, que logra un 14%.

Otros fondos que semana tras semana se sitúan entre los diez mejores de la Liga son el Okavango Delta, gestionado por José Ramón Iturriaga, cuya fuerte apuesta por los bancos le está ayudando este año a consolidar su posición, con un 9%; Santander Acciones Españolas, que ahora está bajo la responsabilidad de Rodrigo Utrera, Mutuafondo España, Sabadell España Dividendo Base, Horos Value Iberia y BBVA Bolsa son los siguientes en la lista, en la que otros fondos que siguen una estrategia valor están corriendo desigual suerte dentro la clasificación. Magallanes Iberian Equity se encuentra en undécima posición, con un 4,11%, mientras que Bestinver Bolsa se coloca en decimoquinta posición con un 1,98%, seguido de Metavalor, bajo la responsabilidad de Alberto Roldán como director de inversiones, consigue un 1,47%.

Quien no consigue levantar cabeza semana tras semana es el Fidelity Iberia, gestionado por Karoline Rosenberg y Mac Elatab, uno de los fondos de la Liga con más volumen patrimonial, con 172 millones de euros. Pierde en el año casi un 7%, con una cartera en la que aparecen en las primeras posiciones valores como Iberdrola, Amadeus, Inditex, Applus, Indra, Ferrovial, Acciona Energías Renovables, Catalana Occidente, Jeronimo Martins y Logista, y en la que también tienen cabidas firmas como Deutsche Borse, Infineon, Merck, Prosus, Just Eat Takeaway y Sandvik.

Compare aquí los fondos de la Liga de la gestión activa española de elEconomista.