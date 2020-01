Wall Street marca nuevos máximos históricos: la tensión entre EEUU e Irán pasa a un segundo plano

La tensión en Oriente Medio no ha amedrentado esta semana a Wall Street, y la distensión le da alas. Los principales índices de la bolsa de Nueva York cotizan la sesión de este jueves con subidas moderadas pero suficientes para alcanzar nuevos máximos históricos. El Dow Jones tantea los 28.900 puntos y el S&P 500 sondea los 3.270 enteros.

La renta variable norteamericana saca músculo. Pese a los vaivenes de los últimos días, los selectivos neoyorquinos no se han alejado mucho de su ruta alcista. Ese camino ascendente que hoy vuelven a retomar.

Hace semanas que Wall Street muestra una auténtica "subida libre absoluta", es decir, "la situación técnica más alcista que existe". Así lo ha explicado en numerosas ocasiones Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

Este experto explica además que la bolsa norteamericana "no mostrará ningún signo de agotamiento" mientras el S&P 500 no pierda su "directriz alcista" en los 3.200-3.212 puntos. En otras palabras: mientras el índice no cierre una sesión por debajo de dicho nivel, no habrá de qué preocuparse.

La guerra comercial vuelve a ser el centro de atención

Las preocupaciones en los parqués han cambiado esta jornada. Con la confirmación en la tarde de ayer de que, por ahora, la tensión entre Irán y EEUU no irá a más, los inversores y analistas vuelven a poner en el foco la guerra comercial del país norteamericano con China. Y precisamente las noticias de hoy apuntan a la buena dirección.

El Gobierno del gigante asiático ha confirmado que su vice primer ministro, Liu He, formará parte de la delegación que viajará a Washington el lunes que viene para firmar la "fase uno" del acuerdo comercial. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya anunció el mes pasado que la rubrica tendrá lugar el 15 de enero, es decir, el próximo miércoles.

Distensión entre EEUU e Irán

Asimismo, la renta variable demuestra que a pesar de las sacudidas desde el pasado viernes, cuando comenzó la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos por la muerte del general persa Qassem Soleimani, la tranquilidad nunca se fue del todo.

Teherán prometió una "dura venganza" y en la noche del martes al miércoles lanzó misiles sobre dos bases militares de EEUU en la capital iraquí. La pelota pasó al techo de la Casa Blanca y los inversores centraron su atención en el discurso que Trump en la tarde de ayer. Y pese a su característico carácter impulsivo, no elevó el tono: "No queremos tener que usar nuestras armas", dijo, y la reacción en los mercados fue prácticamente inmediata: Wall Street ya tocó máximos intradía en la pasada jornada al mismo tiempo que las materias primas y el petróleo desinflaban sus precios.

De hecho, el crudo ahonda sus pérdidas este jueves pese a los dos proyectiles que han caído cerca de la embajada norteamericana en Bagdad. El West Texas, referencia en Estados Unidos, cae a los 59 dólares el barril. El Brent se sitúa por debajo de los 65 dólares el barril. Al mismo tiempo el oro cede terreno hasta los 1.550 dólares la onza.

"No parece probable que [Donald Trump] esté dispuesto a iniciar una guerra abierta con Irán en un año electoral", anticipaba ayer el analista financiero Juan Ignacio Crespo, quien también advirtió que "la gran subida del petróleo" solo se producirá cuando sea evidente que la habrá.

Renta fija y agenda 'macro'

En cuanto a las referencias macroeconómicas del día, hoy se ha conocido que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU han caído más de lo previsto, hasta 214.000.

Mañana se conocerá el dato oficial de paro en el país norteamericano, la mayor potencia económica del mundo, relativo al último mes de 2019. El dato del sector privado, elaborado por ADP y considerado un anticipo, fue mejor de lo esperado: según la consultora, Estados Unidos creó 202.000 puestos de trabajo en diciembre.

Con todo, los bonos norteamericanos elevan su rentabilidad. El 'papel' a diez años se acerca al 1,89% y el de dos años, al 1,60%.