Ni un solo analista aconseja vender bolsa por la tensión EEUU-Irán

Tranquilidad a pesar de todo. Este es el mensaje que lanza el mercado en unas jornadas marcadas por la tensión entre Estados Unidos e Irán. El índice europeo de referencia, el EuroStoxx 50, logró este miércoles, de nuevo, cerrar con tímidas subidas, y una encuesta realizada por elEconomista confirma que no es momento de vender renta variable: la totalidad de las 13 entidades consultadas recomienda mantener posiciones.

Todas las miradas permanecen atentas a cómo evolucione el enfrentamiento. El conflicto se recrudenció el pasado viernes, después de que Estados Unidos atacase con drones el aeropuerto de Bagdad y matase a Qasem Soleimani, alto cargo de la guardia revolucionaria iraní. La respuesta de la república islámica no se ha hecho esperar: en la madrugada del miércoles, Irán lanzó decenas de misiles sobre dos bases militares del país norteamericano en Iraq.

Un aumento de las tensiones en la región podría afectar profundamente a la producción mundial de petróleo, por lo que la materia prima volvió a estar en el foco, pero los expertos consultados no consideran probable la entrada en un conflicto bélico grave. El último ataque iraní se considera calibrado, muy medido, ya que se produjo sobre asentamientos que estaban en alerta máxima, lo que permitió evitar que murieran militares estadounidenses. "¡Todo está bien!", exclamó, en un tuit, el presidente Donald Trump, tras el ataque. En palabras de Juan Ignacio Crespo, asesor del fondo Multiciclos Global FI Renta4, "no parece probable que Trump esté dispuesto a iniciar una guerra abierta con Irán en un año electoral. De ahí que, seguramente, los mercados estén dando por hecho (...) que esto no va a pasar a mayores".

La intervención de Trump por la tarde fue clave para cimentar esa percepción de relativa calma. El mandatario se limitó a anunciar nuevas sanciones a Irán, apaciguando las aguas, lo que llevó a Wall Street a aumentar sus ganancias -a media sesión- hasta el 0,6%, ya que al mercado europeo no le dio tiempo prácticamente a recoger estas palabras.

"No creemos que se vaya a producir una escalada adicional de la tensión porque no interesa a ninguna de las partes", explica Felipe López-Gálvez, de Self Bank.

Pablo García, director de Divacons-Alphavalue, explica que "la renta variable continúa siendo el activo más interesante y el momentum sigue fuerte, incluso a pesar de estas tensiones geopolíticas".

"Hasta ahora el único activo que podríamos decir que mantiene la apuesta por la escalada del conflicto es el oro. Bonos y renta variable, e incluso el petróleo, se encuentran en niveles similares a los de hace una semana", explica David Tomás, especialista de renta variable de Andbank. El metal precioso encadena once sesiones al alza y continúa en zona de máximos de 2013.

El experto de Andbank mantendría posiciones en bolsa y esperaría: "Si el conflicto no relaja su tensión y los resultados que empezaremos a conocer en dos semanas no fueran mejores de lo esperado, quizá en ese momento sí sería una buena idea reducir y consolidar parte de los beneficios que traemos desde el 2019", explica. José Luis García, de DIF Broker, coincide en que "la mejor decisión es mantener posiciones" a la espera de cómo deriven "los frentes abiertos".

Vigilando el nivel para entrar

"Vemos esta situación como una oportunidad en un momento en que estamos infraponderados en renta variable", apunta Miguel Paz, director de inversiones en Unicorp Patrimonio; "Mantendríamos posiciones, e incrementaríamos el peso de la bolsa cuando el EuroStoxx alcanzase los 3.600-3.500 puntos [es decir, si cayese al menos un 4,3%]". "No se ha producido una corrección que nos lleve a pensar en comprar", agrega Ignacio Cantos, director de inversiones de atl Capital; también están ligeramente infraponderados.

A Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, le resulta difícil dar una respuesta cerrada, pero entre las tres opciones elegiría la de mantener. "No venderíamos mucho porque, aunque podrían producirse ciertas tomas de beneficios asociadas al riesgo geopolítico, deberían ser limitadas por el apoyo de los bancos centrales". Por su parte, Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis, recomienda "mantener la exposición a bolsa conforme al perfil de riesgo determinado en su momento, pero con condiciones; por ejemplo, que existan unos objetivos y plazos claros".