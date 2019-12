Las mayoría de las principales bolsas Europeas afrontan las últimas horas de 2019 teñidas de rojo, pero las caídas no deben preocupar si se atiende al análisis técnico. Y más si se tiene en cuenta que la renta variable del Viejo Continente apunta a un cierre de año con rentabilidades acumuladas de más del 20%. No es el caso del Ibex 35 que, no obstante, tiene un interesante camino por delante. Hoy pierde el nivel psicológico de los 9.600 puntos.