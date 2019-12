Estas son las primeras resistencias y soportes que habrá que vigilar en las bolsas de Europa el año que viene

Las bolsas de Europa se encuentran a escasas horas de poner punto y final a un año de importantes ganancias. De hecho, la sesión de hoy sólo durará hasta las 14:00 horas en España.

No hay duda de que 2019 se ha convertido en uno de los ejercicios más alcistas de la historia reciente para el mercado de renta variable global. Y desde Ecotrader no se ha dejado escapar la oportunidad de aprovecharlo.

Sin embargo, estas alzas generalizadas que se han visto en el mercado bursátil continental a lo largo de 2019 han acabado dando lugar a una cierta sobrecompra que en la recta final del año les ha impedido superar las resistencias de corto plazo a las que se habían encaramado en las últimas horas del ejercicio.

La zona de los 9.750 puntos que desde hace varias semanas viene siendo señalada desde Ecotrader por presentarse como el techo del canal que viene acotando las subidas del Ibex durante los últimos meses, se ha mantenido en las últimas horas como un techo que no se ha podido superar. De hecho, el Ibex ha optado por dejar para 2020 los deberes.

"Desde los 9.700 puntos, el selectivo español ha optado por seguir consolidando posiciones y esto es algo que no varía su situación técnica", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, quien afirma que el Ibex no mostrará ningún deterioro en sus posibilidades alcistas a corto / medio plazo mientras no cierre el hueco abierto al alza a partir de los 9.468 puntos.

"El objetivo mínimo que manejamos para el índice en 2020 se localiza en torno a los 10.300 puntos, que correspondería a resistencias análogas e históricas en el Ibex con Dividendos Netos, si bien es cierto que no se pueden descartar objetivos en los 10.800-11.200 puntos", vaticina Cabrero.

Europa busca apoyo a su directriz alcista

En Europa, por su parte hoy se cierra un año en el que el sector de servicios financieros europeo ha sido el más alcista del continente gracias a las revalorizaciones de valores como la bolsa de Londres, que suma un 90,5% en 2019 o Intermediate Capital Group, que avanza un 75%. Le han seguido las infraestructuras y la tecnología, que repuntan un 38 y un 35%, respectivamente.

Para 2020, los deberes del índice europeo por excelencia, el EuroStoxx 50, pasan por batir los altos de 2015 en los 3.836 puntos. "Mientras no se alcance este objetivo consideraremos eventuales caídas y consolidaciones como normales", asegura Cabrero.

Y es que, el final de año no implica el final de la tendencia alcista que desarrollan los principales selectivos europeos. Y eso que han alcanzado niveles que pueden frenar temporalmente las subidas de las últimas semanas.

De hecho, la consolidación no irá a más mientras no profundice por debajo de los 3.722 y sobre todo los 3.706 puntos, "donde abrió un hueco al alza y por donde discurre actualmente la directriz alcista que viene guiando las alzas a la perfección durante los últimos meses", afirma Cabrero.

