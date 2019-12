Las bolsas de Europa auguran una continuidad de la tendencia alcista más allá de final de año

La confirmación por parte del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, de la firma de un acuerdo arancelario de mínimos -el denominado Fase1- entre las dos principales potencias económicas del mundo, EEUU y China, así como el mayor optimismo que se respira en el mercado ante las opciones de ver completada en el más inmediato corto plazo la salida de Reino Unido de la UE (Brexit) han dado un nuevo respaldo al escenario alcista que dibujan los principales mercados bursátiles de Europa de cara a las últimas diez sesiones que quedan antes de la entrada del nuevo año.

Los principales parqués del Viejo Continente afrontan la recta final del ejercicio con la esperanza de dar continuidad a las ganancias registradas en las últimas sesiones, que les han permitido superar sus resistencias de corto plazo.

"Las subidas que vimos la semana pasada llevaron a las principales bolsas europeas a marcar un nuevo máximo creciente y anual dentro de la tendencia alcista que desarrollan durante los últimos meses y, en lo que es más importante, refuerzan la hipótesis alcista que venimos favoreciendo desde comienzos de noviembre", señala Joan Cabrero director de estrategia de Ecotrader, quien favorece un contexto alcista para los parqués continentales en las próximas jornadas.

"Vemos alzas de al menos un 10-13% adicional en el Dax 30 alemán, hacia objetivos que manejamos en los 15.000 puntos", afirma el experto mientras incide en la fortaleza que técnicamente ha dado el Ibex 35 tras superar los 9.525 puntos en las últimas horas.

De aquí a fin de año esperamos ver un ataque a los 9.800 puntos, cuya ruptura sería una nueva señal de fortaleza en el índice español, que no mostrará debilidad ninguna mientras no cierre el hueco abierto el viernes a partir de los 9.468 puntos y mantendrá intactas sus posibilidades alcistas hacia objetivos indicados mientras no pierda los 9.100 puntos.

Nuevos máximos históricos en Wall Street

Todo ello mientras en EEUU los selectivos siguen marcando nuevos máximos que sirven para revalidar la situación técnica de subida libre absoluta (la más alcista que existe) en la que se encuentran.

A corto plazo no habrá ningún signo de agotamiento alcista ni deterioro en las posibilidades de ver mayores alzas en próximas sesiones, que servirían para que siguiera tomando cuerpo el archiconocido rally de Navidad, mientras no se pierdan soportes que presenta el S&P500 en los 3.125 puntos, que son los mínimos de la semana pasada.

Conoce tu perfil inversor:

Las caí