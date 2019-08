Trump incrementa todos los aranceles a China en un 5% en plena escalada de la guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes una subida desde el 25% al 30% a importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares, y desde el 10 al 15% otros 300.000 millones de dólares.

Así, los impuestos a las importaciones que ya estaban vigentes pasarán a ser del 30%, mientras que los que iban a entrar en vigor el 1 de septiembre (posteriormente retrasados por Trump hasta diciembre) ascenderán hasta un 15%.

....Sadly, past Administrations have allowed China to get so far ahead of Fair and Balanced Trade that it has become a great burden to the American Taxpayer. As President, I can no longer allow this to happen! In the spirit of achieving Fair Trade, we must Balance this very....