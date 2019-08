Trump lanza el tuit más incendiario contra la Fed: "¿Quién es el mayor enemigo: Jay Powell or Chairman Xi?"

El presidente de EEUU, Donald Trump, desata las ventas en Wall Street con el tuit más agresivo contra la Fed y su presidente, Jerome Powell. "¿Quién es el mayor enemigo: Jay Powell or Chairman Xi?", ha escrito en la red social justo después del discurso del máximo dirigente de la Fed y después de anunciar China su réplica contra los aranceles de principio de agosto.

Trump era el único que faltaba en la fiesta que había montado China con el anuncio de aranceles, justo dos horas antes de la intervención de Jerome Powell, el presidente de la Fed. El presidente de EEUU ha pasado sin llamar con el ataque más agresivo hacia Powell y la Fed hasta la fecha. Ha tachado al presidente de la Fed de enemigo de EEUU.

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?