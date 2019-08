El enésimo encontronazo de Trump con la Fed, a la que acusa de "incompetente", asusta a los mercados

El Presidente de EEUU, Donald Trump, no da respiro a los mercados. Después de sacudir las bolsas el jueves con su anuncio de una nueva ronda de aranceles a China, el magnate hundió a los mercados en la preapertura con su enésimo encontronazo con la Reserva Federal, a la que acusó de "incompetente" en Twitter.

En su tirada matutina de este miércoles, el presidente acusó a la Fed de ser "demasiado orgullosa para admitir su error" de haber subido los tipos "demasiado rápido (¡yo tenía razón!)". A continuación, exigió al banco central estadounidense que "baje los tipos más rápido y más fuerte" y frene su "contracción cuantitativa ¡AHORA!". Y dijo que la "incompetencia" de la Fed es "dura de ver". "La Fed debe entender, lo que no hace, que estamos compitiendo contra otros países, a los que le va bien a nuestra costa", concluyó.

"Three more Central Banks cut rates." Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too.....

....terrible thing to watch, especially when things could be taken care of sooo easily. We will WIN anyway, but it would be much easier if the Fed understood, which they don't, that we are competing against other countries, all of whom want to do well at our expense!