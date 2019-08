Los 4 expresidentes de la Fed cargan contra Trump y exigen un banco central sin "presiones políticas"

Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan y Paul Volcker, cuatro de los expresidente de la Reserva Federal todavía vivos, usaron un editorial publicado en el Wall Street Journal para defender la independencia del banco central estadounidense. Una independencia puesta en peligro por los ataques continuados del presidente del país, Donald Trump, a Jerome Powell, el guardian que vela en estos momentos por el pleno empleo y lograr una inflación del 2% e implícitamente mantener la estabilidad de los mercados financieros.

"Como expresidentes del consejo de gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, estamos unidos en la convicción de que se debe permitir que la Fed y su presidente actúen de manera independiente y en el mejor interés de la economía, libres de presiones políticas a corto plazo y , en particular, sin la amenaza de destitución o degradación de los líderes de la Fed por razones políticas", sentenciaron los cuatro antiguos altos funcionarios.

Volcker fue nombrado por primera vez presidente de la Fed por el expresidente demócrata Jimmy Carter y reelegido para un segundo mandato por el republicano Ronald Reagan. Greenspan estuvo a cargo del banco central estadounidense bajo el mandato de cuatro presidentes distintos: Reagan, los republicanos George H.W. Bush y George W. Bush, y el demócrata Bill Clinton. Bernanke fue nombrado por George W. Bush y reelegido por el presidente demócrata Barack Obama, quien fue el encargado de elevar a Yellen al cargo más importante dentro de la Fed.

Bernanke fue el encargado de pilotar la política monetaria de la Fed durante el azote de la crisis financiera. Un periodo que en diciembre de 2008 llevó al banco central estadounidense a bajar tipos hasta mínimos históricos entre el 0 y el 0,25%. A partir de entonces, la Reserva Federal también implementó tres rondas de compras de activos respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro que engordaron su balance hasta sobrepasar los 4,5 billones de dólares.

Tras la salida de Bernanke, Yellen fue la responsable de deshacer parte de estas medidas excepcionales. La primera presidenta de la Fed implementó la primera subida de tipos desde el azote de la Gran Depresión en diciembre de 2015 y esbozó junto a su equipo el régimen para reducir el balance de la Fed.

La llegada de Powell, elegido por Trump que decidió no relevar a Yellen un segundo mandato, culminó la normalización monetaria de la Fed, que llevó los tipos de interés hasta un rango del 2,25% y el 2,50% en diciembre del año pasado a medida que continuó con la reducción del balance. Medidas que el inquilino de la Casa Blanca ha criticado insistentemente, llegando incluso a insinuar que el puesto de Powell al frente del banco central podría estar en peligro.

El cuarteto de veteranos en política monetaria a este lado del Atlántico reiteraron en su editorial que es fundamental preservar la capacidad de la Reserva Federal de tomar decisiones basadas en los mejores intereses de la nación y "no en los intereses de un pequeño grupo de políticos".

Un claro mensaje destinado a Trump que la semana pasada calificó como "decepcionante" la rebaja de 25 puntos básicos implementada por Powell y el resto de miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn't have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!