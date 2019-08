Nervios en Wall Street: los índices vuelven a las caídas y los inversores se refugian en la deuda soberana

Wall Street vuelve a las caídas en una jornada en la que los principales índices -Dow Jones, Nasdaq y S&P- se dejan más de un 1%. La inestabilidad está provocando que los inversores busquen refugio en la deuda soberana, cuya rentabilidad se mueve en torno a mínimos.

A ello hay que sumarle el enésimo encontronazo del mandatario de EEUU, Donald Trump, con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En su tirada matutina de este miércoles, el presidente ha acusado a la Fed de ser "demasiado orgullosa para admitir su error" de haber subido los tipos "demasiado rápido (¡yo tenía razón!)".

A continuación, exigió al banco central estadounidense que "baje los tipos más rápido y más fuerte" y frene su "contracción cuantitativa ¡AHORA!". Y dijo que la "incompetencia" de la Fed es "dura de ver". "La Fed debe entender, lo que no hace, que estamos compitiendo contra otros países, a los que le va bien a nuestra costa", concluyó.

"Three more Central Banks cut rates." Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too.....