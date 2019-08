Los mercados y bancos centrales toman posiciones de cara a una recesión global

El resonar de los tambores que aventuran una recesión global en el horizonte volvieron a provocar una escapada masiva de los inversores de todo el mundo hacia valores refugio, fundamentalmente deuda soberana de países europeos y estadounidenses.

Un pánico instigado no solo por la continuada guerra comercial entre Washington y Pekín, que ahora busca extender su batalla al mercado de las divisas, sino por los síntomas y decisiones que hacen entrever una posible recesión global en el horizonte. Si no que se lo digan a las aterradoras cifras de producción industrial procedentes de Alemania, donde la actividad se contrajo un 1,5% en junio.

Mientras el Banco Popular de China fijaba el yuan en los 6,9996 y daba a conocer que sus reservas de divisas se situaron a finales de julio en los 3,104 billones de dólares, 15.000 millones de dólares menos que un mes antes, sus contrapartes en Nueva Zelanda, India y Tailandia movieron ficha relajando su política monetaria más de lo previsto.

Especialmente el Banco de la Reserva neozelandesa sorprendió a propios y extraños con un recorte que despertó la envidia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al rebajar los tipos en 50 puntos básicos de una sola tacada hasta situarlos en el 1%. "No creemos que el ciclo de recortes haya terminado aquí y esperamos más en febrero", sentenciaba Ben Udy, economista de Capital Economics.

"Three more Central Banks cut rates." Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too.....