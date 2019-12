El Ibex 35 afronta la penúltima sesión del año con caídas moderadas bajo los 9.700 puntos

Las principales bolsas de Europa se empiezan a despedir de 2019, y lo hacen con caídas moderadas. Los inversores afrontan una semana atípica marcada por la festividad de Año Nuevo, pero repleta de referencias económicas. Los índices del Viejo Continente apuntan a un cierre de año excepcional, con ganancias acumuladas de más del 25%. En cambio, el Ibex 35 se queda rezagado ya que sus compras anuales no alcanzan el 15%. Hoy cotiza bajo los 9.700 puntos pero, al igual que el resto de plazas vecinas, su potencial no se ha agotado.

El principal selectivo bursátil español enfila la sesión y media que le queda bajo los 9.700 puntos. Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, ya vaticinaba que el Ibex 35 podía vivir una consolidación "antes de seguir viendo mayores alzas" tras quedarse "a tiro de piedra" de los 9.750 puntos la semana pasada.

Pero ello no significa que el índice no pueda aspirar a más en el corto plazo. Al menos no mientras se mantenga sobre los 9.468 puntos, calcula el experto.

Cabrero explica que hace unas semanas el Ibex 35 batió la resistencia que tenía en los 9.525 puntos, con lo que confirmó lo que en análisis técnico se llama "cabeza y hombros invertido". Un movimiento que "invita a favorecer objetivos de cara al 2020 en los 10.800-11.200 puntos", afirma, lo que supone ganancias de hasta el 15,5% en el corto plazo.

Técnicas Reunidas se dispara

Por ahora se mueve por debajo del nivel psicológico de los 9.700 puntos por las pérdidas moderadas de este lunes, en línea con el resto de bolsas europeas.

Endesa es el 'farolillo rojo' de la sesión al ceder un 4%, seguido por Enagás con caídas de más del 1%.

Grandes valores como Telefónica, Inditex, Iberdrola y Repsol registran descensos mesurados, mientras la banca (con un importante peso en el selectivo) se sitúa en la parte alta de la tabla, aunque con leves alzas. Bankia lidera las compras al subir cerca de un 1%.

Con todo, el protagonista de la sesión no está dentro del Ibex 35: las acciones de Técnicas Reunidas se disparan en torno a un 5% en el Mercado Continuo después de conocerse que construirá una nueva refinería en Argelia. La compañía ha anunciado la operación poco antes de la apertura de mercado.

The final countdown

Con todo, la cuenta atrás de 2019 no solo se da en la bolsa española, ni muchísimo menos. De hecho, las plazas de Frankfurt y Milán no abrirán mañana (tampoco la de Tokio), mientras el resto de índices europeos cotizarán media sesión.

Así, ninguna bolsa (ni en Europa ni en otro continente) abrirá el miércoles, 1 de enero, por la festividad de Año Nuevo.