Nicolás Barquero (Santander AM): "Crecemos a doble dígito en gestión discrecional tras ser líderes en 2023"

Nicolás Barquero, consejero delegado de Santander Asset Management España, se muestra partidario de ampliar la distribución de los fondos de inversión libre entre los clientes minoristas, para lo que están estudiando la posibilidad de rebajar el límite de los 100.000 euros. Además, considera que mantendrán el crecimiento de doble dígito en carteras de gestión discrecional, al tiempo que subraya la oportunidad histórica que presentan los activos de renta fija para los inversores conservadores.

En productos de capital riesgo, BBVA acaba de comunicar que van a bajar el mínimo de inversión a 50.000 euros. ¿Qué van a hacer en Banco Santander?

Se han producido dos cambios regulatorios, el que se refiere a las FCR [fondos de capital riesgo] y uno más reciente en los FIL [fondos de inversión libre], donde potencialmente puede tener incluso más sentido este cambio porque muchas veces son productos semilíquidos en vez de cerrados, como ocurre en la mayoría de FCR. Nosotros somos partidarios de ampliar un poco la comercialización de los fondos de inversión libre, y estamos estudiando cómo hacerlo.

¿Pero están dispuestos a rebajar el mínimo de acceso, como ya permite la regulación para ampliar su comercialización?

Depende. Al final lo que haremos dependerá de la tipología de producto, del tipo de riesgo que conlleva y del tipo de iliquidez del subyacente. En función de esto, definiremos unos límites u otros. Pero sí estamos explorando la posibilidad de bajarlo.

¿Qué se puede hacer para fomentar la transparencia de la gestión discrecional en España para que, de alguna forma, los clientes puedan comparar la rentabilidad que están obteniendo?

Es un tema muy complejo, porque hay un porcentaje relevante de carteras que están personalizadas. Y no existe una forma de definir los perfiles de manera homogénea entre las distintas entidades españolas, donde el concepto de inversor conservador es diferente entre unas entidades y otras. Así que hacer un análisis comparativo de los resultados es más complejo que en otro tipo de productos, donde está definido un estándar.

Pero la idea de poder homogeneizarse incluso a nivel europeo para que se puede hacer esta comparativa...

Las carteras tienen, por definición, un cierto componente de personalización en función del tipo de cliente. Y el perfil de un cliente conservador español y uno alemán quizá no tiene nada que ver. Al cliente conservador español le parece que comprar deuda pública española es normal, pero al cliente conservador alemán le parece que la deuda pública española tiene otro perfil de riesgo. En la medida en que las referencias no son homogéneas es difícil establecer un estándar europeo para estos temas. Es incluso difícil hacerlo para los fondos de inversión. Incluso hay un sesgo algo más local en la parte de renta variable de lo que tendrías en otro tipo de inversiones. Si hiciéramos carteras con el peso que tiene la renta variable española en el índice mundial sería un 1%. Sin embargo, el peso que tiene de forma natural es por encima de ese porcentaje.

En gestión discrecional, ¿qué volumen manejan ahora y qué tasas de crecimiento aspiran a tener a medio plazo?

El año pasado crecimos un 17% en carteras, fuimos con diferencia los que más crecimos. Y este año estamos creciendo bien, a tasas un poco más bajas, pero no muy distintas, de doble dígito, entre volumen y captación.

¿Con cuántos perfiles cuentan en gestión de carteras?

No damos esa información, pero si miras las cifras de Inverco de volumen patrimonial por tipología de activos, son relativamente representativas. No obstante, las carteras tienen un perfil de riesgo un poco más elevado porque un cliente que entra a través de una cartera se siente más confortable a la hora de asumir riesgo y tiene más tolerancia, con lo cual puede asumir un poquito más de exposición a la bolsa, y es una de las razones por las que las carteras en el medio plazo tienen mejor rentabilidad que los fondos.

Fondos de bolsa española

Se está produciendo una jibarización del volumen de los fondos de bolsa española, que ya está por debajo de los 3.000 millones de euros. ¿Qué va a pasar con este mercado y por qué no se ha producido nunca una canalización de que el inversor internacional que quiera comprar bolsa española acabe comprando un producto de Santander u otra entidad?

La bolsa española pesa relativamente poco sobre el total de las bolsas globales, por lo que no es tan habitual que se produzcan este tipo de mandatos, porque no existe necesariamente esa inversión estructural en Bolsa española. Pero es un tema que afecta más a la bolsa europea en su conjunto, más que un tema específico de España, y tiene mucho que ver con la tipología de sectores y compañías que se han venido desarrollando estos últimos años, y dónde se han producido más salidas a bolsa y donde se ha producido un crecimiento del mercado, que ha sido en Estados Unidos. También hay tener en cuenta que se está produciendo una tendencia, y es que ahora las empresas cuando necesitan financiación ya no tienen que salir a bolsa sí o sí. Ahora tienen otras formas de conseguir financiación y hay compañías como OpenAI que hacen rondas de financiación de billones sin tener que salir a bolsa.

¿Tiene sentido tener dos fondos de bolsa española o sería más práctico unificarlos y crear un producto que pudiera tener capacidad para invertir en todo tipo de compañías españolas?

No necesariamente, porque al final son dos tipologías de producto distintas. En el Acciones Españolas, estructuralmente, vas a tener un peso grande en compañías del Ibex, con un sesgo sectorial cualitativamente distinto al que tienes en compañías más pequeñas. Tiene sentido tener los dos.

Mutuactivos ha anunciado que quiere reorganizar su gama de fondos porque consideran que tienen demasiados productos, y quieren incluso rebajarla a la mitad. ¿Cree que en España las entidades deberían también reorganizar su gama o es un número suficiente teniendo, en cuenta que hay ahora unos 3.200 fondos españoles?

Nosotros ya hemos hecho un ejercicio relevante de simplificación. Hemos reducido el número de fondos hasta los 50 y tantos, de más de cien que teníamos. Pero debes contar con una oferta que cubra las necesidades de los clientes, sin añadir complejidades innecesarias, y al mismo tiempo tener en cuenta que cada cliente presenta unas necesidades distintas. Pero se trata de adaptarnos a las oportunidades que vemos y las necesidades que nos trasladan los clientes. Desde el punto de vista de la oferta, no es lo mismo tener ocho productos de rentabilidad objetivo, que al final son ocho productos de la misma tipología, que tener ocho productos distintos.

Comisiones

¿Qué capacidad de mejora hay para que se puedan seguir bajando las comisiones de los fondos?

Están bajando, y se está buscando ser cada vez más eficiente en la gestión. ¿Qué más se puede hacer? Ya existen comisiones máximas para cada una de las categorías de fondos, con limitaciones en función de la expectativa de rentabilidad para el cliente. Los costes en España, cuando los comparas con otros países de Europa, no son más altos, en contra de lo que mucha gente cree. En España, además, no es habitual la comisión de suscripción, como ocurre en otros países, y tampoco se pagas la comisión de registro por los fondos de la propia gestora. Así que, cuando añades las comisiones que en otros países sí tienes, no necesariamente los costes en España son tan altos.

¿Qué estrategia van a tener sobre la comisión de éxito, que en el mercado español es prácticamente minoritaria?

Creemos que es una comisión que tiene mucho sentido. De hecho, es una de las comisiones que tenemos en muchos otros productos, como en la gestión de carteras, porque se alinea con el interés del partícipe porque cuanto mejor le va al cliente, mejor le va a la gestora.

Pero sobre el total del patrimonio, ¿cuánto representa?

Tenemos dos tipos de comisión de éxito. Una es una comisión fija que, en función de la tipología de producto y de la rentabilidad para el cliente, varía dentro de un rango. Y otra es la comisión de performance, en el sentido tradicional, que se aplica más en productos perfilados, carteras, en productos en los que el cliente está buscando un resultado más absoluto y no un resultado relativo a un índice.

¿Y cómo se establece esa comisión de éxito en carteras y perfilados?

Viene en el folleto de los fondos cuál es la comisión y cómo se hace el cálculo. Muchas de esas comisiones tienen además lo que se llama marca de agua, que solo puedes cobrar cuando estás por encima de la revalorización del valor liquidativo máximo que ha alcanzado previamente el fondo. No puedes cobrar dos veces sobre la misma revalorización. Es decir, si un año caigo y al año siguiente subo, hasta que no recupero el nivel dónde estaba antes de la caída no puedo cobrar la comisión de performance. Pero todo este tipo de cosas están definidas en los folletos.

Economía ha cambiado el reglamento de las IICs para dar más flexibilidad en los reembolsos y suscripciones de aquellos fondos que inviertan en pequeñas compañías. ¿Es suficiente para impulsar este mercado?

Todo ayuda. En la medida en que se permita definir productos que puedan asumir una mayor iliquidez, al final es un efecto que se retroalimenta. Y en la medida en que tengas ese tipo de productos, éstos captarán dinero, que dará liquidez a los subyacentes. Y en la medida en que haya más liquidez para los subyacentes, podrá crecer más el tamaño de los productos. Es una dinámica muy positiva.

Inteligencia artificial y criptos

¿Están aplicando algún tema de inteligencia artificial a la hora de gestionar las carteras o de decidir temas de inversión?

Es un tema que estamos analizando desde muchos puntos de vista para ver qué aplicaciones prácticas tiene. Pero lo vemos más como una herramienta que ayuda a ser más eficientes en nuestro trabajo, más que un sustituto. Funciona muy bien para localizar información cuando tienes muchos datos, al leer las cuentas anuales de las compañías. En los equipos de gestión lo estamos empleando.

¿Y de cara al cliente?

De momento es más la calidad del servicio por el uso que hacemos de estas herramientas de manera eficiente. Que un cliente acceda a este tipo de herramientas implica una serie de cuestiones como protección de datos que lo hace más complicado.

La IA puede permitir la personalización de productos para el cliente. ¿Qué están haciendo en este sentido?

El asesoramiento al cliente tiene una serie de características personales, cuando hablas con él, que son muy difíciles que una máquina replique planteando tres preguntas. Es más complejo. Lo que nosotros buscamos es liberar de tiempo a los asesores para que lo puedan dedicar a sus clientes y hacerles las mejores propuestas.

¿Tienen en mente lanzar algún producto relacionado con criptoactivos o nuevas temáticas como la inteligencia artificial?

Nosotros tratamos de identificar tendencias y oportunidades. Y creemos que todo este mundo de la digitalización y la inteligencia artificial lleva asociado un crecimiento potente, por lo que haremos alguna cosa.

¿Han identificado algún tipo de activo en el que pueda ser conveniente otorgar un mandato a una tercera gestora o cree que ya tienen la gama completa?

En este aspecto tenemos dos estrategias, una son los mandatos asesorados, que trabajamos con Fidelity y BlackRock, y otra es la parte de mandatos delegados, que trabajamos con gestoras para la gama GO. Con las dos cubrimos un espectro de activos bastante amplio. Pero hay un proyecto en curso en renta variable que estamos perfilando.

Productos conservadores

El activo que está siendo un imán para los inversores es la renta fija. ¿Ven una oportunidad ahora para alargar los vencimientos?

En renta fija tenemos una oportunidad histórica, tanto por el nivel de tipos como para empezar a alargar los plazos.

¿Es el momento por tanto de transmitir a los clientes que se debe coger claramente más duración en las carteras conservadoras?

Lo que importa es lo que necesita y busca el cliente. Si lo que quiere es una solución de tesorería, los tipos están muy altos y los fondos monetarios ofrecen una oportunidad atractiva. Pero si no necesito disponibilidad de ese dinero y puedo invertirlo en un plazo algo más largo, con renta fija a vencimiento a 12 meses probablemente esté en rentabilidades de entre el 2,5% y 2,75% en muchos de los fondos que se están ofreciendo, y si el plazo es de dos o tres años la rentabilidad puede superar el 3%. Yo esto lo comparo con el alquiler de una casa. Si los alquileres van a empezar a bajar, ¿qué harás con tu casa? Alquilarla a un plazo algo más largo para asegurar la rentabilidad por ese alquiler. Pensamos que en la zona de la curva de los 2/3 años hay oportunidades muy buenas sobre todo si añades algo de riesgo de crédito corporativo.

¿Están pensando en lanzar alguna idea de inversión nueva?

Para el inversor conservador, diría que la oferta ya es bastante completa. Se trata más de identificar, en función de las condiciones de mercado, cuáles son las mejores oportunidades. Simplificando, detectamos tres tipos de necesidades en un cliente: los que buscan rentabilizar la liquidez, pero con disponibilidad del dinero sustancialmente inmediata; los que están buscando rentas, donde estamos intentando alargar un poco la duración e incrementando ligeramente el riesgo de plazo y de tipo de subyacente, con activos de renta fija de calidad; y luego están los clientes que buscan revalorización de su dinero. Para los dos primeros, tenemos en general una oferta de producto suficiente, no necesitamos más, y según vayan moviéndose los tipos de interés, ser más flexibles. En la parte de productos de inversión, estamos trabajando en algunas ideas, que iremos comunicando según vayamos registrando.

Gestión indexada

Las ponderaciones de compañías como Las Siete Magníficas se han disparado. Cuando se recurre a la indexación, ¿no empieza a haber un peligro de que estos productos puedan dar un susto de mercado?

No sé si la palabra es susto, al final también tienes exposición al resto del mercado, pero sí que es verdad que la gestión activa puede mitigarte potencialmente ese riesgo por tener menos exposición a este tipo de compañías, en las que hay un gap de valoración importante. Hasta cierto punto es un argumento a favor de la gestión activa.

¿Qué porcentaje del patrimonio tienen dentro de la firma en gestión indexada y cuánto en gestión activa?

Nuestro planteamiento no es si ahora vamos a ir hacia gestión pasiva o activa, sino que depende de la construcción de las carteras y del fondo en concreto donde pensamos que vamos a poder aportar más valor. La gestión indexada puede tener más o menos sentido en función de la clase de activo, y esos riesgos de los que hablábamos pueden estar más presentes en ciertos activos que en otros. Pero al mismo tiempo pensamos que por, esos gaps de valoración entre ciertas compañías, la gestión activa tiene bastante sentido en muchos mercados. Como por ejemplo en bolsa española o en renta fija en general.

Del total de activos volumen de la gestora, ¿qué porcentaje es de clientes institucionales y qué porcentaje minoristas tienen?

Nos damos normalmente esa información. Hay activos en los que tenemos una ventaja diferencial y luego tenemos una capacidad de estructuración de producto también diferencial. Estamos intentando aprovechar esas dos cosas para crecer en el negocio institucional.

Sostenibilidad

En fondos con objetivo de sostenibilidad, ¿qué volumen manejan actualmente?

Tenemos 48.000 millones en fondos ISR, en fondos que calificamos como Artículo 8 superior, lo que muestra nuestro compromiso con los temas de sostenibilidad.

¿Pero notan mayor interés por parte de los clientes?

Es un tema lento, a largo plazo. Las preguntas sobre las preferencias son complejas y se tiene que ir poco a poco generalizando. Cada vez se asumirá como algo más normalizado, pero como todos los temas estructurales va a ser un proceso lento.

¿Qué objetivo se marcan en los planes de pensiones?

No tenemos un objetivo patrimonial de captaciones. Apostamos por el ahorro para la jubilación tanto en la parte de autónomos como en la parte de empresas, porque nos parece que es una necesidad. Es muy importante que se desarrolle el segundo pilar.