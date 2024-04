Mutuactivos quiere crecer con los clientes desatendidos de banca privada de las entidades

Mutuactivos, el brazo inversor del grupo asegurador Mutua, acaba de presentar su nuevo plan estratégico para los próximos dos años en el que destaca especialmente el próximo lanzamiento de un nuevo servicio de planificación patrimonial y financiera, dirigido a captar a los clientes de banca privada que no están bien atendidos por las entidades financieras tradicionales, según detalló Luis Ussía, consejero delegado de la firma, en un encuentro con medios de comunicación.

Este nuevo servicio, que estará disponible a partir de septiembre, pondrá el foco especialmente en aquellos potenciales clientes con un patrimonio entre el medio millón y los dos millones de euros, a los que se ofrecerá un asesoramiento global de su patrimonio, incluyendo el que tienen en otras entidades (en este caso, de manera gratuita) y en todo tipo de activos, también en aquellos ilíquidos.

"Hemos realizado un mystery shopping en otras firmas para detectar qué hacían y nos hemos dado cuenta de que no existe una recurrencia de este servicio. En el segmento entre medio millón y dos millones de euros los clientes exigen un trato diferenciado, que no consiguen en otras entidades, [centradas en volúmenes de activos mayores]. Y tenemos que conseguir que estén dispuestos a que tengamos una información global sobre su patrimonio financiero para darle asesoramiento, no recomendación de productos pero sí de asset allocation o asignación de activos", explicó Ussía.

En este segmento es donde la firma más ha crecido en los últimos años, con captaciones netas entre cinco y siete millones de euros como objetivo por asesor al año. Y es donde consideran que se puede aplicar una propuesta de valor diferenciada, mediante carteras personalizadas. Para impulsar este servicio, están pendientes de cerrar un acuerdo con un socio tecnológico que permita acelerar el proceso y ponerlo en marcha después del verano.

"Lo más difícil es detectar el patrimonio real de un inversor, porque puede tener 100.000 euros con nosotros y cinco millones fuera, lo que nos obliga a vender de otra manera a nuestros clientes, con una reformulación de las carteras gestionadas. Vamos a apostar por la gestión delegada de carteras. Parece que se va a retrasar la normativa europea, pero la tendencia es que habrá menos retrocesiones y que haya un cobro explícito", subrayó el consejero delegado de Mutuactivos.