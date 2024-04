Santalucía AM ofrecerá gestión discrecional de carteras a partir del segundo semestre

Santalucía Asset Management quiere poner en marcha su servicio de gestión discrecional de carteras a partir del segundo semestre de este año, para importes mínimos de 50.000 euros. Hasta ahora era un nicho reservado a los antiguos clientes de Alpha Plus, la firma de inversión que compró en 2015 y que más tarde integraría con Aviva Gestión para crear la gestora de activos de la compañía aseguradora. Pero la firma ha hecho un esfuerzo por estandarizar los procesos y que sea fácilmente comercializable por su red, según explicó Gonzalo Meseguer, director general de la gestora, en encuentro con medios de comunicación.

La gestión de carteras se ha convertido en uno de los segmentos de crecimiento para todas las firmas de inversión, ya que permite fidelizar mejor a los clientes según su perfil de riesgo. Las compañías aseguradoras no han sido ajenas a este proceso, azuzadas por la nueva normativa que se vislumbra en Bruselas, y hace tiempo que han puesto en marcha planes para expandir este servicio.

La intención de la gestora de Santalucía es ganar músculo a partir de los 30 millones que gestionan actualmente en gestión de carteras y completar la oferta de servicios de valor añadido para los clientes de la aseguradora. Contará con cinco perfiles de riesgo e incluirá hasta un 60% de fondos de inversión propios. Aunque el límite se ha situado en los 50.000 euros, Meseguer apuntó que podría rebajarse más adelante. "No nos marcamos un objetivo patrimonial", subrayó, y destacó también el esfuerzo realizado en la formación de la red, que cuenta con 80 asesores dedicados exclusivamente a la distribución de productos de ahorro e inversión, aparte de los agentes que trabajan para la firma.

Fondos de bolsa española

Santalucía AM se acerca ya a los 4.600 millones de euros en activos bajo gestión, de los que 3.400 millones son de planes de pensiones (propios y de terceros, a través de su acuerdo con Unicaja-Liberbank), y cuenta con una gama de 21 fondos de inversión, que ahora ha simplificado al integrar con el Santalucía Ibérico Acciones el Santalucía Espabolsa, el histórico vehículo de Aviva Gestión que fue manejado por gestores tan reconocidos como Iván Martín, de Magallanes, Pepe Díaz, ahora analista de Bestinver, o Alfonso Benito y Carlos Gutiérrez, de Dunas Capital. Además, la gestora quiere modificar la política de inversión del Santalucía Eurobolsa para poder incluir otras divisas aparte del euro e invertir así en compañías suizas, por ejemplo.

Dentro de la pata de fondos, los activos se reparten prácticamente a partes iguales entre renta variable y renta fija, y la firma pretende pasar del 65% al 85% en volumen gestionado bajo criterios sostenibles. "Tenemos una oferta lo suficientemente completa para lo que nuestros clientes nos están pidiendo. Y queremos tener fondos con una masa patrimonial importante para que tenga sentido su gestión", explica Meseguer, quien señala que la gestora podría lanzar próximamente otro fondo con objetivo de rentabilidad pero incorporando una parte de renta variable, cuando se produzca el vencimiento del Santalucía Renta Fija 2024.

Respecto a los planes de pensiones, el grupo también quiere crecer en productos de empleo, donde ya manejan un volumen de 600 millones de euros, sobre todo en los planes simplificados, una vez que ya cuentan con la autorización para contar con su propia gestora de planes de pensiones. "Estamos trabajando para dar una propuesta a los autónomos", asegura Meseguer.

Activos alternativos

En activos alternativos, donde el grupo cuenta con un acuerdo de asesoramiento con Altamar en los segmentos de private equity, deuda privada, infraestructuras y direct lending, Meseguer reconoce que su tipo de cliente es "muy retail" todavía. "Ofrecer productos que son ilíquidos no encaja todavía para este perfil, porque se pueden sentir incómodos, no entenderlo bien y provocar problemas. Pero esto no significa que no vayamos a hacerlo nunca y de hecho lo estamos planteando a través de los planes de pensiones, donde el concepto de horizonte temporal es más amplio que en un fondo de inversión", subraya.

Sobre las operaciones corporativas en la industria de inversión, el director general de Santalucía AM asegura que la firma no es ajena a este proceso en el sector. "La regulación nos está empujando a eso, al igual que la tecnología y los costes. La volumetría es una de las variables fundamentales, pero hay variables igualmente importantes, como la capilaridad de distribución, la tipología de productos o de gestión, las sinergias operativas y tecnológicas. Nosotros exploramos oportunidades constantemente, de diferente tamaño y calibre, y vamos a seguir haciéndolo. Pero tiene que encajar con nuestro modelo", subraya Meseguer, quien confirma que ha habido operaciones en las que "no nos ha interesado ser uno de los potenciales compradores".