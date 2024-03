Belén Blanco (BBVA AM): "Gestión de carteras y asesoramiento seguirán creciendo porque permiten una mayor personalización"

Belén Blanco ha accedido a la máxima responsabilidad de BBVA AM Europa en un momento en que la industria de inversión afronta diversos cambios, como el crecimiento del servicio de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras, ante la posible eliminación de las retrocesiones, y el impacto en los procesos de inversión y de relación con los clientes que implica la inteligencia artificial, lo que permitirá una mayor personalización de los productos. El impulso de los planes de pensiones de empleo y la expansión de los mercados privados marcarán también los próximos años.

En gestión discrecional tienen ya casi 19.000 millones. ¿Cuál es el volumen que consideran adecuado para una entidad como BBVA, porque al final CaixaBank se ha convertido en el gran referente del sector, con más de 45.000 millones?

Las carteras de gestión discrecional y de asesoramiento han tenido estos últimos años un crecimiento espectacular y pensamos que van a seguir creciendo, poque permiten un servicio muy personalizado. Es verdad que la regulación, en general, empuja a que estos vehículos crezcan. Pero no tenemos un volumen fijado como tal en BBVA AM, la cifra depende más de nuestra unidad de distribución.

¿No tienen marcado un porcentaje de lo que debería representar sobre el volumen de fondos?

Estoy segura de que en banca privada lo tienen fijado. Nosotros tenemos el encargo de la gestión de ese volumen. Pero sí que prevemos que el crecimiento va a continuar con fuerza.

¿No se echa de menos en la industria de inversión española que haya una comparativa de las carteras de gestión discrecional?

Internamente sí hacemos una comparativa con los fondos de la competencia que son más asimilables a los nuestros, pero hay que tener en cuenta que depende del perfil de cada cliente y de la definición de cada producto. Cada entidad, en función de su estrategia, puede que tenga diferencias en sus productos respecto a los de la competencia, por lo que la comparativa es más difícil.

¿Qué volumen tienen en gestión activa y cuánto en gestión pasiva, incluyendo fondos garantizados y de objetivo de rentabilidad?

Yo llamaría activa a todo, porque en los fondos de renta fija a vencimiento, lo ideal es que el partícipe permanezca hasta la fecha de vencimiento, aunque se puede salir en cualquier momento, por lo que siempre va a haber una gestión activa y una vigilancia por parte del gestor. En total, tenemos más de 50.000 millones en fondos de inversión, que se elevan a más de 80.000 millones si incluimos los planes de pensiones y carteras delegadas en BBVA AM. De esos más de 80.000 millones, aproximadamente el 62% son fondos de inversión y el resto son planes de pensiones y otras carteras delegadas en BBVA AM.

De esos 50.000 millones, ¿cuánto es producto indexado?

Si nos refereimos a productos indexados gestionados por BBVA AM, en volumen, son bastante reducidos y los dirigimos en general al cliente institucional. Si nos referimos a fondos de gestión pasiva de terceros que usamos para implementar algunas de nuestras ideas de inversión, la gestión pasiva tiene una gran utilidad y la usamos frecuentemente. Y diría que la proporción es más o menos 25-30% pasivo y 75-70% activo, dentro del volumen de activos que tenemos en fondos de terceros.

Para ese 30% en gestión pasiva ¿cuál es el grado de preocupación que tienen tal y como están los mercados?

Los indexados tienen varias ventajas, como la diversificación. Pero su uso lo vemos útil siempre ligado a una gestión activa y lo empleamos, en mayor o menor medida, dependiendo de la tipología de producto, es decir, del activo del que se trate y de la política de inversión del fondo en concreto. Los productos tienen muchas veces un índice de referencia que el cliente quiere que su producto supere en rendimiento. Hay otros fondos que son más libres donde puedes decidir si te acercas más o menos al índice. Es verdad que el S&P es uno de los índices más replicados pero hay una gran diversidad de fondos indexados y cotizados, por ejemplo, los sostenibles, los temáticos, los de descarbonización...

En Quality Funds, la unidad del banco dedicada al análisis y selección de fondos, tenemos más de 500 ETF admitidos y trabajamos actualmente con diez proveedores, y los usamos para implementar algunas ideas concretas de manera diversificada para comprar la beta del mercado en el que queremos entrar. Nuestro uso de fondos de terceros y ETF en general es bastante intensivo, y tenemos una oferta lo suficientemente amplia y bien seleccionada para implementar ideas muy concretas, no solo el S&P500.

¿Cómo están focalizando la Retail Investment Strategy (RIS) y la relación con las gestoras internacionales? ¿Piensan que las retrocesiones van a ir desapareciendo?

En mi opinión, el cliente debe tener la elección de cómo quiere pagar por el servicio que recibe. El borrador de la Comisión Europea y el informe del Parlamento europeo muestran dos posturas bien diferenciadas que pone de manifiesto que en Europa hay visiones encontradas sobre cómo debe evolucionar. En Reino Unido se tomaron determinadas medidas que dejaron a una gran parte de los inversores con un menor servicio de asesoramiento, y eso es lo que se debate en Europa. Nosotros seguimos de cerca este asunto. Parece que la tendencia a medio plazo es ir más hacia comisiones explícitas. Pero en lo que debe avanzar la legislación, aunque ya lo ha hecho mucho, es en el tema de la transparencia con el cliente, y que pueda elegir cómo quiere pagar el servicio.

Y el coste ¿cuál debería de ser?

Depende del servicio ofrecido y de los costes en que se incurra. La tendencia es que los márgenes vayan a la baja, pero es verdad que mucha normativa conlleva gastos adicionales, y también tienes que garantizar que el servicio al cliente es lo suficientemente potente para aportar valor, por lo que hay una reducción de costes que no se van a poder asumir. En el futuro, la inteligencia artificial puede que permita una mayor personalización, pero los márgenes se van a reducir. El asesoramiento se va incrementar, en todas las entidades se está viendo, y el RIS lo está favoreciendo.

Con la normalización de tipos de interés, las gestoras internacionales han reducido su volumen de negocio en España. ¿Cómo lo están focalizando en BBVA AM, sienten que ahora ya no dependen tanto de estas firmas porque tienen más capacidad en determinadas clases de activos?

Nosotros somos una gestora que llevamos muchísimos años haciendo uso intensivo de fondos de terceros, y tenemos una arquitectura totalmente abierta. Es cierto que, en el momento en que empiezas a incorporar más renta fija a las carteras, la aportación que puede hacer un tercero no compensa. En un momento dado, el uso de sus productos va a ser más intensivo y en otros lo va a ser menos. Pero no puedes trabajar con un porcentaje fijo, y estas firmas son conscientes de esto.

Entre los bajos costes de la gestión pasiva y la venta de vehículos de mercados privados, que permiten comisiones más elevadas, ¿en qué lugar queda la gestión activa?

Hay espacio para todo. De mercados privados, prácticamente no se hablaba tanto hace unos años, pero ahora están más presentes en las carteras, y la perspectiva es que su peso se va a incrementar también. Pero la gestión activa, siempre que se demuestre que aporta valor, es un 'must'. Parece la excepción, pero no lo es. El problema es que, cuando se comparan, se hace con la media de los fondos, pero tienes que ir de la mano de los mejores en cada activo. Si realmente tienes una gestión activa que aporte valor, vas a estar mejor invertido, porque las rentabilidades que obtengas serán mayores a medio plazo y porque evitas riesgos. La gestión activa no es solo importante porque aumenta la rentabilidad esperada, sino porque te cambia la distribución de probabilidad de éxito, que es lo que realmente es interesante.

¿Pero no va a ver más exigencia de rentabilidad frente a los gestores de fondos de firmas independientes?

Yo creo que nosotros lo hacemos muy bien y hay otras firmas que también lo hacen muy bien. No es incompatible.

El año pasado fue muy bueno en suscripciones netas, pero en enero se han producido salidas de dinero. ¿A qué lo achacan?

Enero ha empezado con salidas, pero en febrero se revierte otra vez esta tendencia. Es verdad que llevábamos 38 meses seguidos de aportaciones netas, y no es extraño que con los rendimientos que ha habido algunos partícipes hayan decidido hacer algún cambio. Pero tampoco ha habido una sangría, han sido salidas puntuales.

La mayor parte del dinero entró en productos de renta fija. ¿Cuál es la estrategia de BBVA AM para este año?

Por la parte de renta fija probablemente sigamos lanzando algún producto, con duraciones más largas, y también vamos a reforzar la gama de asset allocation, porque es donde más aportamos al cliente y donde podemos crecer. En planes de empleo también nos estamos focalizando, con el compromiso de hacer crecer esta pata de negocio.

Planes de pensiones



¿Cómo van a crecer, después del cambio realizado por Escrivá?

La reforma de las pensiones es importante porque ha puesto el foco en algo muy relevante. El crecimiento del segundo pilar es una oportunidad de tener un impacto en la sociedad y en las personas. Se han sentado unas bases, pero necesitamos que eche a andar. Desde el punto de vista de las empresas, es una oportunidad de retener talento y crear más fidelización con los empleados. Y, por la parte de los autónomos, es una oportunidad también porque puedes aportar en los nuevos planes simplificados. Nosotros estamos acompañando a las empresas mediante el diálogo adecuado para ver cómo pueden aprovecharlo.

¿Pero va a poder crecer en volumen más de lo que crezca la industria de inversión?

No tengo una bola de cristal, pero estamos trabajando para hacerlo posible. Es un camino lleno de dificultades, pero todos tenemos que empujar para que se concrete. A la hora de trabajar en una empresa una variable que se debería de tener en cuenta es la aportación de la empresa a un plan de empleo. Y si fuera un autónomo que quisiera mantener el nivel de vida cuando me jubile, me concienciaría con el ahorro a largo plazo. Y la mejor forma de hacerlo es a través de un plan de empleo.

¿Tienen calculado el impacto que supondrá la liquidez para las participaciones con diez años de antigüedad que se materializa a partir de 2025?

No, no tenemos una cifra.

¿Cómo se encuentra el tema de los planes de empleo de promoción pública?

Con la plataforma ya se hizo la prueba y está funcionando y estamos hablando con distintas entidades.

¿Cuándo podrá estar en marcha?

No depende de nosotros, sino de las instituciones. El compromiso de los tres años se va a cumplir sin ninguna duda, pero no sé en qué plazo estará.

Volviendo al tema del coste, pero en los planes de empleo. Fueron, junto con Caser, los mejor puntuados en precio por el bajo coste, pero otras firmas del sector dicen que es muy bajo para todo lo que implica la gestión de un plan de pensiones. ¿Cómo justifican ese bajo coste?

Fuimos con un precio competitivo porque queríamos estar, por convicción, entre las gestoras elegidas y llevamos una oferta competitiva. Estamos muy satisfechos de haber sido elegidos.

En el caso de Caser, que iba con Indexa, un 'robo advisor', parece que estaba más justificado ese bajo coste, pero en su caso daba la sensación de que dejaba en mal lugar a los competidores porque parece que daban un sobre coste a algo que se podría hacer de manera más económica.

La industria de fondos es competitiva y en cada momento se pone el precio al producto que crees que debes poner para el objetivo que quieres conseguir. No hay más explicación. No queríamos dejar mal a ninguna entidad, cada uno fue con la oferta que pensaba que tenía que presentar.

Capital riesgo



¿Qué peso debe de tener el capital riesgo en las carteras?

El porcentaje se va a ver incrementado por dos razones. Una, porque un mayor peso de mercados privados en las carteras incrementa la rentabilidad esperada y aumenta la diversificación y, además, ahora una gran parte de la financiación a nivel global está yendo a esta tipología de empresas; y dos, porque las gestoras están lanzando cada vez productos más adecuado para las bancas privadas, lo que facilita su distribución, bien porque tienen ingresos mínimos iniciales (IMI) más bajos, bien porque son fondos que presentan alguna ventana de liquidez, lo que permite incorporarlo a una cartera de gestión discrecional o asesorada de manera más sencilla. Pero hablar de pesos es muy aventurado, porque en función del perfil de cada cliente, el porcentaje será diferente. Nosotros, por ejemplo, en los planes de empleo sí que acordamos con las comisiones de control su política de inversión y les recomendamos incluir una parte en mercados privados. Y la experiencia ha sido extraordinaria, con rentabilidades espectaculares.

Pero esto puede generar cierto malestar en los clientes que no tienen un patrimonio elevado, pese al cambio normativo que permite la inversión a partir de 10.000 euros con determinadas condiciones y bajo asesoramiento.

Si tienes un plan de empleo, te puedes beneficiar indirectamente.

¿Están preparando algún fondo con algún IMI inferior a los 100.000 euros?

La parte del IMI y del público objetivo es claramente del equipo de distribución.

Pero en esas conversaciones, ¿ha trascendido cuál sería un límite de IMI?

De IMI no hemos hablado. Pero estos productos tienen unas características diferentes al resto, y requieren un trabajo de educación importante y de comunicación muy transparente para que el cliente entienda las oportunidades y los riesgos que estos productos implican.

Inteligencia artificial

En inteligencia artificial ¿qué están testando?

La tecnología, en general, la usamos para personalizar, por ejemplo, la información que reciben los clientes de sus inversiones. E incluso si se utiliza para responder a un cliente, se podría saber hasta el estado de ánimo que tiene para adecuar la respuesta a sus dudas. También representa una oportunidad para eficientar algunos procesos internos de la gestora. Y lo mismo ocurre con el blockchain. A mí me parece un mundo apasionante y tenemos la suerte de que en el banco tenemos un equipo muy potente en esta materia. Hay cosas internas de inteligencia artificial que ya llevábamos haciendo desde antes de Chat GPT. El machine learning también lo hemos estado usando en algunos de nuestros algoritmos de inversión. Ahora se habla mucho de la democratización de la inversión, pero a mí me gusta más el concepto de personalización escalable, porque la tecnología te permite dirigirte a cada cliente de manera individual, y para mí eso tiene un valor importante.

Los fondos de bolsa española han ido perdiendo patrimonio en los últimos años, hasta situarse por debajo de los 3.000 millones ¿Tiene sentido mantener un fondo de este tipo?

Mientras haya un inversor con interés en invertir en bolsa española, tiene valor. En una cartera diversificada, tiene sentido que haya un fondo de bolsa española. La gestión discrecional y los fondos temáticos y de megatendencias han crecido mucho en los últimos años, y el nuevo entorno de tipos de interés ha devuelto el interés sobre los fondos de renta fija, lo que ha podido restar algo de interés a los fondos de bolsa española, que quizá se han convertido en un producto más de nicho de lo que eran hace diez años.

¿Por qué las firmas de inversión de las entidades financieras no muestran más a los gestores que hay detrás de los fondos? Según el Observatorio de Inverco, una gran mayoría de partícipes todavía piensa que son los directores de oficinas los que gestionan los fondos...

El caso de las gestoras de entidades financieras es diferente al de firmas independientes, donde la gestión es más personalista. En nuestro caso, tenemos equipos amplios de análisis y gestión, y en ocasiones puede ser difícil personalizar en una sola persona, porque nuestra gama de fondos es muy amplia. Además, nuestro proceso de inversión es muy disciplinado y estructurado, con una visión estratégica, pero también táctica que esté aportando valor a los partícipes, donde los sesgos personales de los gestores no afecten tanto, porque también trabajamos con volúmenes patrimoniales mucho mayores. Pero hemos implementado, por ejemplo, la carta del gestor, que está tratando de personalizar un poco más la información que se le ofrece al inversor y que pueda poner cara y ojos al equipo o responsable del equipo que está gestionando su dinero.

¿Cuál es su visión sobre los mercados?

Estamos bastante optimistas con la renta fija porque pensamos que la subida de tipos ha tocado máximos, y están en un nivel donde la rentabilidad esperada es buena. Estamos atentos a los datos de inflación y crecimiento, y pensamos que veremos bajadas de tipos a partir del segundo semestre, tocando niveles del 4-4,5% en EEUU y al 3,5-3% en Europa a finales de año. Y en el plazo de diez años, pensamos que los tipos se van a normalizar en el 2-2,25%. Es un buen momento para entrar en renta fija, porque la cobertura de la inflación probablemente es buena. Estamos muy positivos en investment grade y ahora es interesante sobreponderar este activo. En renta variable también estamos positivos. En EEUU las valoraciones están más ajustadas y en Europa están un poco mejor, pero la expectativa que tenemos de crecimiento de beneficios es buena. Tener una parte en renta fija es muy interesante por la cobertura de inflación y, en función del perfil de riesgo de cada cliente y cómo quiera rentabilizar sus inversiones, tener una parte en renta variable sigue siendo atractivo.