Santander crece más que BBVA y Caixabank en gestión discrecional de carteras este año

Uno de los objetivos que se marcó la gestora del Banco Santander a comienzos de año era crecer en la pata de gestión discrecional de carteras, un servicio por el que el cliente paga una comisión explícita a cambio de que el banco gestione su patrimonio a través de una cartera de fondos. Y por ahora lo ha cumplido.

Según los últimos datos publicados por Inverco, a cierre de septiembre, Santander ha incrementado en un 14% su patrimonio en este segmento desde principios de año, pasando de los 14.800 millones que reunía a finales del año pasado a los 16.900 millones actuales. Una cantidad que sitúa a esta gestora a menos de 850 millones de euros de la segunda entidad con mayor volumen de activos en gestión discrecional, BBVA AM.

El ritmo al que crecen sus dos competidores directos (BBVA AM y Caixabank AM) es mucho más lento. En el caso de BBVA AM, su patrimonio ha aumentado en un 4,78% en los primeros 9 meses del año, mientras que el de CaixaBank AM ha subido sólo un 0,45% (ver gráfico). Aún así, la entidad catalana es la que se lleva la mayor porción del negocio de gestión discrecional, con 43.900 millones de euros.

El éxito de Santander AM en gestión discrecional llega después de que la gestora simplificase su oferta en este segmento, para lo que optó por fusionar los dos servicios de gestión discrecional de los que disponía para dejarlos en uno solo. Y también quiso hacer más accesible este servicio, bajando el mínimo de inversión a 5.000 euros.

ATL Capital y Bankinter pisan fuerte

Más incluso que Santander AM han crecido ATL Capital, Bankinter, Indexa Capital y Andbank (por ese orden) en los últimos meses. En ATL Capital, aproximadamente el 42% de su patrimonio se encuentra ya en gestión discrecional, lo que equivale a unos 200 millones de euros. Esta cifra ha crecido un 33% desde finales del año pasado.

En el caso de Bankinter también ha pasado de tener algo más de 1.800 millones de euros a superar los 2.300 millones en septiembre, lo que implica un alza del 27%. Indexa, por su parte, ha crecido un 24%, hasta acumular unos 1.700 millones mientras que la subida de Andbank roza el 20%, hasta los 872 millones.