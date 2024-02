Las 'siete magníficas' se infiltran en las carteras internacionales de los 'value'

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta o Tesla han proporcionado grandes alegrías a los inversores en los últimos años. Gran parte de la subida de la bolsa americana se explica principalmente por la revalorización de estas grandes compañías tecnológicas, conocidas como los 'siete magníficos', en un momento en que los tipos de interés estaban en negativo y se buscaba el crecimiento a toda costa. Los gestores de estilo valor, que se fijan más en valores deprimidos que el mercado ha desterrado, no los tenían en cuenta porque no entraban en sus parámetros de análisis, y los precios a los que han cotizado no dejaban una ventana de oportunidad para entrar en ellos.

Hasta finales de 2022, cuando las compañías del Nasdaq sufrieron un desplome del 33%, lo que situó a estas empresas en el punto de mira. Firmas como Bestinver, Buy & Hold Capital, EDM o Panza Capital aprovecharon las caídas para entrar en algunas de ellas, rompiendo el tabú de que los gestores value no podían invertir en ellas. Y el impulso que tuvieron el año pasado con la narrativa de la inteligencia artificial les benefició.

En algunos casos han reducido la exposición que mantenían por la revalorización que han conseguido desde los mínimos de 2022, y en otros se han convertido en apuestas igual de estratégicas que otras. Un ejemplo claro fue Bestinver, que incluyó a Meta en su cartera internacional. Tomás Pintó, su responsable, llegó a asegurar que fue uno de los casos más flagrantes de value aquel año. "Supimos entender que los factores que llevaron al mercado a penalizarla injustificadamente, como el impacto del cambio de la política de privacidad de Apple, el incremento de costes por la contratación de programadores o los costes del lanzamiento de Reels para competir con Tik Tok, no eran estructurales, sino temporales, lo que nos dio la oportunidad de invertir a valoraciones espectaculares en un negocio ultrarrentable y de elevado potencial a futuro. Mantuvimos nuestra convicción y el tiempo nos ha dado la razón, porque Meta ha subido cerca de un 400% desde los mínimos de 2022", explican en el equipo de gestión, que equipara la inversión en la firma fundada por Mark Zuckerberg con otros valores en los que aplican el análisis fundamental como Pandora, Stellantis, Inditex o Rolls Royce. "El caso de Meta es apenas un ejemplo más de nuestra filosofía de inversión", subrayan.

Otra gestora que aprovechó las caídas de 2022 fue Panza Capital, la firma de Beltrán de la Lastra, en este caso para comprar Microsoft para Panza Inversiones aunque en Panza Premium también incorporaron a Alphabet, la matriz de Google. Sobre la primera remarcan que mantiene posiciones dominantes en varios mercados clave, incluidos los sistemas operativos, el software de productividad (como Office 365) y los servicios en la nube (Azure). "Esto no solo proporciona un flujo de ingresos estable, sino que también actúa como barrera de entrada para los competidores, fortaleciendo aún más su ventaja competitiva, aunque el precio actual es muy exigente con el desarrollo del negocio a largo plazo, lo que nos hace repensar nuestra permanencia en el valor. La compañía nos parece francamente buena, pero no a cualquier precio. La mayor parte de la valoración de Microsoft refleja su negocio actual, aunque ha incorporado gradualmente expectativas sobre el crecimiento en inteligencia artificial, lo cual resulta más difícil de calibrar", señalan en el equipo de gestión.

EDM o Buy&Hold ya contaban con varios de los 'siete magníficos' antes de las correcciones de 2022, que igualmente aprovecharon para incrementar su peso, aunque ahora, debido a la recuperación que han logrado desde entonces, han ido reduciendo su presencia en las carteras. Johan Svenson, responsable del EDM Renta Variable Internacional, apunta que reforzaron Microsoft y Adobe y aprovecharon para entrar en Nvidia, que desde entonces se ha multiplicado por cinco y hoy representa la primera posición del fondo. "En el pasado hemos tenido posiciones en Alphabet y Meta pero las hemos ido vendiendo por motivos de valoración, un mayor riesgo regulatorio y un menor crecimiento futuro de los beneficios. Son negocios consolidados con muy buena generación de caja, pero les costará cada vez más mantener un ritmo alto de crecimiento", apunta el gestor, que considera que las compañías presentes en el fondo tienen potencial de doblar su beneficio por acción en los próximos cinco años, lo que debería reflejarse en sus cotizaciones.

"Los negocios digitales tienen muchas ventajas: son muy escalables, no requieren grandes planes de capex y cuentan con altos márgenes gracias al valor incremental de cada nuevo usuario que entra en sus plataformas; han conseguido crear ecosistemas importantes, con clientes fieles y en la mayoría de los casos un modelo de subscripción que permite tener mayor visibilidad sobre el crecimiento y la generación de caja", recalca Svenson.

En el B&H Acciones, Julián Pascual, su gestor y cofundador de la gestora, también reforzó Meta en la cartera del fondo, donde también están presentes Amazon, Microsoft y Alphabet, posiciones que ya tenían antes de 2022. En este vehículo, estos cuatro 'magníficos' llegaron a representar un 14% del patrimonio en renta variable de la firma a principios del año pasado, pero han ido vendiendo gradualmente hasta acaparar el 8%.

"Aunque Nvidia, Tesla y Apple son compañías extraordinarias, nos gustan menos, por valoración o por disponer de menores ventajas competitivas. En el caso de Nvidia, la complejidad en el aspecto técnico del desarrollo de sus productos hace que resulte difícil saber con exactitud hasta qué punto está realmente por delante de sus competidores en innovación. En Tesla, además de que nunca hemos entendido su valoración, la aparición de competencia en el mercado del coche eléctrico es una realidad que podría ir minando su liderazgo a medio plazo. Y en Apple, consideramos que hoy por hoy hay más riesgos que oportunidades en cuanto a su capacidad para mantener el ritmo de crecimiento del negocio, mientras que el crecimiento potencial del negocio de Microsoft es mucho más amplio por el lado de las empresas y las herramientas de la nube, así como por su apuesta en inteligencia artificial", explica Pascual.

Otro de los fondos donde las grandes tecnológicas norteamericanas tienen protagonismo es el Bluenote Global Equity Fund, asesorado para Renta 4 por Fernando Primo de Rivera Oriol. "Microsoft y Alphabet, que llevan desde hace casi diez años en cartera, las considero por ahora posiciones estables. En 2022 por supuesto aproveche para incrementar y mejorar precios medios de compra. Y excepto Tesla, he tenido los demás, pero de forma mas táctica", comenta.