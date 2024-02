Las nueve incorporaciones de los gestores 'value' para el arranque de este año

Imperial Tobacco, Vale, Mobico, Evonik, Barratt Development, Robert Half, Johnson Matthey y Catalana Occidente son algunas de las nuevas ideas que los gestores value más representativos han incorporado a las carteras de sus fondos de bolsa internacional a lo largo del último semestre del año pasado, según se desprende de las cartas dirigidas a los inversores de las firmas. No son muchas las incorporaciones, lo que demuestra que los value, por lo menos al cierre del año pasado, mantenían su convicción en los valores ya presentes en las carteras, con ciertos matices.

Esta información, que antes dirigían de manera trimestral, ahora se publica cada seis meses, acogiéndose a la nueva normativa de la CNMV, lo que deja algo más huérfanos de información a los seguidores de los movimientos de estas gestoras, que proporcionan en muchos casos nuevas ideas de inversión, aunque algunas firmas siguen proporcionando estos datos cada tres meses. Ellas se defienden argumentando precisamente que se trata de información sensible, ya que de ello depende la construcción de una posición de manera tranquila, aparte de que pueden evitar la copia de ideas.

En el caso de Bestinver, la firma independiente que más activos bajo gestión maneja en España, Tomás Pintó, responsable de la cartera internacional, y su equipo recuerdan que en los últimos trimestres han ido comprando acciones de empresas que no dependen excesivamente del ciclo económico.

Un grupo de empresas, señalan, "etiquetadas como defensivas aunque para nosotros poseen una vocación claramente ofensivas debido al descuento en sus valoraciones", entre las que incluyen a Reckitt o Heineken, dos de los valores en los que han incrementado el peso en el Bestinver Internacional en el último trimestre, junto a Vallourec, Shell, BMW o Heineken.

En Rolls Royce, Pandora, Stellantis y Meta, los responsables del fondo estrella de Bestinver han reducido el peso, mientras que han deshecho las posiciones de AMS Osram, Alibaba e ING, uno de los bancos europeos que más aparece en las carteras de los value que apuestan por el sector financiero pero que ha perdido algo de fuelle ante la expectativa cercana de la bajada de tipos de interés.

Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, los gestores fundadores de Azvalor AM, han incorporado en la cartera del Azvalor Internacional a compañías como Imperial Tobacco, Vale y la británica Mobico (la antigua National Express), con lo que refuerzan la apuesta por las firmas tabaqueras, ya que también han incrementado el peso de British American Tobacco, además de hacerlo también en Endevaour Mining y Ashmore, una manera indirecta de invertir en mercados emergentes ya que se trata de una firma de gestión de activos británica especializada en países no desarrollados. Un valor que también ha incorporado Iván Martín para su fondo Microcaps.

En Vallourec, Tenaris y Suzano también ha aumentado la posición pero debido a la revalorización del mercado, mientras que en Petrofac y Geopark se ha reducido por el efecto contrario. Los gestores de Azvalor han deshecho la posición en Bayer, en la empresa de ingeniería noruega relacionada con perforaciones petroleras Odfjell Drilling y la papelera portuguesa Altri.

En el Magallanes European Equities, Iván Martín y su equipo tan solo han incorporado a la empresa química alemana Evonik para reforzar un sector en el que también cuentan con OCI, un productor y distribuidor líder mundial de productos de nitrógeno, metanol e hidrógeno muy focalizado en la descarbonización, donde han incrementado la posición, aparte de hacerlo en la sueca SKF, uno de los mayores fabricantes mundiales de rodamientos, entre otros productos, con presencia en 130 países, y en las aerolíneas easyJet y Wizz Air. Dentro de este sector, también han aumentado la posición de IAG en el fondo de bolsa española.

Por el lado de las desinversiones, en Magallanes han vendido las acciones de la cementera alemana Heidelberg y en la naviera de productos petroleros Scorpio Tankers.

En Horos AM, Javier Ruiz, su director de inversiones, y su equipo, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, no han realizado ninguna compra en el último trimestre para el Horos Value International, pero sí han elevado el peso en cartera de las gestoras americanas TGS y Affiliated Managers Group, y en la canadiense Spartan Delta, mientras que han reducido en AerCap y se han deshecho de Geo Energy, las acciones tipo A de Ramaco Resources y de Pedragon.

En Panza Capital, la gestora fundada por Beltrán de la Lastra, Ricardo Cañete y Gustavo Trillo, siguen mostrando cierto sesgo hacia las compañías británicas, como muestran los últimos movimientos realizados en el Panza Inversiones, su fondo más popular. De esta manera, han empezado a construir una posición en la firma Johnson Matthey, una química con negocio global, Barratt Development, otra empresa del sector de la construcción que había sufrido en su cotización el año pasado ante las subidas de tipos de interés en Reino Unido, y en la firma norteamericana Robert Half, líder en servicios de contratación para el área financiera y contable "en un momento negativo del ciclo", destacan en su última carta trimestral.

Julián Pascual, responsable de la cartera de renta variable de Buy & Hold Capital, gestora española más conocida sobre todo por sus fondos de renta fija, entre los mejores por rentabilidad en Europa el año pasado, ha realizado una compra en la cartera del B&H Acciones. Se trata de la española Grupo Catalana Occidente (GCO), donde "el beneficio por acción ha crecido a una TAE del 10% desde el año 2004 hasta la fecha, lo que es algo totalmente excepcional para una aseguradora generalista como GCO. Asimismo, el ROE estimado para el 2023 de la empresa es del 14% según nuestros cálculos y el ROE promedio desde el 2004 hasta la fecha es del 15,2%. Unas cifras todas ellas absolutamente sobresalientes para una aseguradora", escribe el gestor en la carta de la gestora.

Esta posición la han construido con la disminución del peso en gigantes tecnológicos norteamericanos como Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft, que también han aprovechado para aumentar el peso de empresas de mediana capitalización como Vidrala, Brookfield Corporation, Texas Instruments, Next Fifteen o Team Internet.

Cobas AM, la gestora fundada por Francisco García Paramés, no menciona en su última carta los nombres de las empresas en las que ha desinvertido ni en las que comenzado a invertir; tan solo lo hace de manera conjunta por su peso total en cartera. "Durante el segundo semestre hemos salido de cinco valores que de manera agregada tenían un peso cercano al 6% y hemos entrado en cuatro valores con un peso agregado cercano al 3%", señalan. Pero sí que dedican un amplio espacio a destacar el interés que muestran en las compañías asiáticas, que pesan ya en el conjunto del Cobas Internacional casi un 14%, gracias a los análisis que puede realizar su analista Mingkun Chan, ubicado en Shanghai.