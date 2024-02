Los nuevos valores favoritos de los value, bajo la lupa técnica

Aprovechando el excelente artículo publicado la semana pasada por mi colega Ángel Alonso, en el cual se describieron de manera clara y concisa las nuevas ideas incorporadas por los gestores value más destacados en las carteras de sus fondos de bolsa internacional durante el último semestre, según se refleja en las cartas dirigidas a los inversores de las firmas, nos proponemos analizar detenidamente estas empresas para determinar si existe alguna oportunidad de compra desde una perspectiva técnica.

Aunque las incorporaciones son limitadas, llama la atención el aumento de posiciones en títulos en los que los gestores ya tenían depositada su confianza. A continuación, exploraremos las que mejor aspecto técnico tienen de las nueve nuevas incorporaciones: Imperial Tobacco, Vale, Mobico, Evonik, Catalana Occidente, Johnson Matthey, Barrat Development, Robert Half y Vidrala.

Las acciones de Imperial Brands, anteriormente conocida como Imperial Tobacco, cuarta mayor compañía tabaquera del mundo, comercializadora de marcas de cigarrillos tan conocidas como Ducados, Coronas, Davidoff o Winston, tienen entre ceja y ceja desde hace años recuperar los máximos históricos que alcanzaron el año 2016 (con dividendos ya descontados) en torno a las 25 libras. Hasta ahí todavía hay un recorrido del 33%, que sería mayor si tuviéramos la posibilidad de comprar aprovechando un recorte que fuera a buscar apoyo a la zona de las 18 libras. Ahí pueden situar sus órdenes de compra.

Análisis técnico estratégico de Imperial Brands

Vale S.A.

Vale S.A. es una empresa multinacional brasileña que opera en los sectores de minería, logística, energía siderúrgica y petróleo. Técnicamente, me llama la atención la fase de consolidación que desarrolla desde que en el año 2021 y 2022 alcanzara la zona de resistencia de largo plazo de los 20-22 dólares, que son los altos históricos del año 2008. Desde entonces parece consolidar dentro de una amplia figura triangular, que suele ser un patrón que acostumbra a resolverse en la dirección de la tendencia previa, en este caso claramente alcista. Esto es una invitación para situar primeras órdenes de compra (un pie) en la base de esta figura triangular, que aparece por la zona de los 12,60 dólares, esperando a poner el otro pie a que alcance los mínimos de 2021 en torno a los 10,75 dólares, que es el soporte que en ningún caso debería de perder si queremos seguir confiando en un contexto alcista a medio / largo plazo que busque alzas hacia los 20-22 dólares, que están a un 65% de distancia.

Análisis técnico estratégico de Vale S. A.

Evonik Industries

Evonik es la segunda compañía química más grande de Alemania y desde el punto de vista técnico es la curva de precios que más me agrada. A lo largo de los últimos meses sus acciones llevan meses consolidando posiciones sobre el soporte horizontal de los 15,50-16 euros, de cuyo mantenimiento depende que no se abra la puerta a una caída a los mínimos del Covid crash de marzo de 2020 en torno a los 13 euros. Este riesgo se cancelaría si la presión compradora logra batir la resistencia de los 18,80-19,20 euros, cuya ruptura confirmaría un claro y potente patrón de giro alcista en forma de cabeza y hombros invertido que permitiría pensar en buscar objetivos iniciales en los 22 euros y luego en los 26,70-28 euros, que se encuentran a un 30 y un 60% respectivamente de niveles de cotización actuales. Con stop en los 15,50 euros, que están a un 10% de distancia, no me parece mal buscar esta hipótesis alcista poniendo un pie. El otro pie solamente lo pondría si supera resistencias de 18,80-19,20 euros.

Análisis técnico estratégico de Evonik Industries

El Grupo Catalana Occidente es el resultado de la convergencia de tres líneas de origen diferentes. En primer lugar, la compañía de seguros La Catalana, fundada en 1864 por Fernando de Delás i de Gelpí, marcando así su nacimiento oficial, ya que en 2014 el GCO conmemoró su 150 aniversario. En segundo lugar, la pequeña Seguros Serra Sallent, que el abuelo del actual presidente creó en Manresa. En tercer lugar, la compañía madrileña Occidente, que Jesús Serra i Santamans, su hijo, adquirió en 1948 después de independizarse de su padre. Finalmente, el éxito de su gestión al frente de Occidente hizo que el pez pequeño se comiera al grande, y que Occidente absorbiera a La Catalana en 1959 después de una década de gestión conjunta de ambas compañías por parte de Serra. Así nació Catalana Occidente, una gigantesca compañía con el 'seny' asegurado.

El Grupo Catalana de Occidente, que es uno de los líderes del sector asegurador español, presenta un aspecto técnico magnífico toda vez a corto está consiguiendo superar la zona de resistencia horizontal e histórica de los 33-33,70 euros, que es la que ha venido frenando las distintas subidas desde el año 2018. Su ruptura abre la puerta a que el título entre de nuevo en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Hasta los 45 euros, que están a un 35% de distancia no encontramos la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2007 y de 2018 y ese es el objetivo a buscar en próximos años.

Análisis técnico estratégico de Catalana Occidente

Johnson Matthey es una empresa multinacional británica de tecnologías sostenibles y productos químicos especializados con sede en Londres. Su aspecto gráfico también es bastante interesante en la medida que su cotización lleva años consolidando de forma lateral bajista la tendencia alcista que nació en los mínimos de 1998. En la zona de 1.400 y 1.250 esa tendencia alcista habría sido corregido un 61,80/66% y además en ese rango está la base del canal que acota la consolidación. En ese entorno pueden situar sus órdenes de compra buscando que desde ahí se retomen las alzas de largo plazo y se dirija a objetivos en 2.500, que están a un 70% de distancia.

Análisis técnico estratégico de Johnson Matthey

Otro histórico de la bolsa española está entre los elegidos por los gestores value, concretamente el fabricante de envases y botellas de cristal Vidrala. Todo apunta a que su cotización podría tener recorrido al alza en busca de la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2018, 2020, 2021 y 2023, que discurre ahora por los 120 euros. Con stop agresivo en 88 euros podría ser una opción.

Análisis técnico estratégico de Vidrala