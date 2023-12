Mapfre AM supera los 10.000 millones en fondos y quiere salir de compras

Mapfre AM, el brazo inversor de la aseguradora española, ha superado ya los 10.000 millones de euros de patrimonio bajo gestion (35.000 millones teniendo en cuenta las carteras de gestión discrecional del grupo), gracias a la revalorización del mercado y la captación de 400 millones en fondos de inversión y de más de 80 millones en planes de pensiones. Y el objetivo para el próximo año es seguir aumentando esta cifra, llegando hasta los 500 millones en fondos y hasta los 100 millones en planes, según explicaron los responsables de la gestora durante un encuentro con medios de comunicación este miércoles.

Álvaro Anguita, el consejero delegado de la gestora, aseguró que no descartan realizar operaciones corporativas que les permitan "aumentar y complementar nuestra red de distribución y reforzar nuestras capacidades, fundamentalmente de gestión".

Para la venta de los fondos, la aseguradora cuenta con Mapfre Inversión, que cuenta con una red de agentes de 1.100 personas, a los que une más de 600 empleados de Mapfre Vida, lo que constituye en conjunto la segunda red comercial más grande después de la de CaixaBank. Además, cuenta con Mapfre Gestión Patrimonial para el asesoramiento a clientes con patrimonios más elevados, en los que hay 230 profesionales especializados en este servicio.

El volumen alcanzado en este nicho llega a los 1.400 millones de euros, de los que 300 millones se han captado este año. Y la intención del grupo es abrir oficinas en zonas rurales para atender a un perfil de cliente que ahora se encuentra desatendido, aparte de las principales plazas financieras donde está presente.

Hay que recordar que, además, Mapfre posee el 20% de Abante, una de las firmas de asesoramiento independiente más importantes de España por volumen asesorado -y que ha ido integrando en los últimos años a varias firmas menores-, con lo que la aseguradora cubre el hueco de los clientes con un perfil más de banca privada. Y en la estrategia de ambas compañías se encuentra la expansión de Abante por Latinoamérica de la mano de Mapfre, una marca más conocida en el continente.

Pensiones

Respecto a los planes de pensiones de promoción pública, Anguita mostró sus dudas de que las gestoras adjudicatarias puedan alcanzar el volumen de 500 millones de euros estimado, y explicó que aunque la aseguradora se presentó al concurso del Gobierno, de que finalmente quedó descartada, no quería hacerlo a cualquier precio.

Entre sus objetivos para los próximos años se encuentra precisamente el fomento de los planes de empleo y de los planes simplificados, como el firmado con ATA, porque "el viento no sopla a favor de los planes del sistema individual".

Otra de las áreas que quieren reforzar en Mapfre AM es el negocio institucional, tanto dentro como fuera de España, e intentar llegar a acuerdos comerciales como los firmados con ING y Cajamar para la gestión de fondos. Y también quieren ampliar su gama de productos sostenibles, llegando a la decena desde los dos que tienen en la actualidad. Y la firma ya ha recibido la autorización de la CNMV para la comercialización de sus propios fondos de capital privado.

Optimistas con el mercado

Sobre las perspectivas de inversión para 2024, Javier Lendines, director general de Mapfre AM, señaló que puede ser un buen año. "Nosotros no estamos de acuerdo con lo que está descontando el mercado, de dos bajadas de tipos de interés en el segundo trimestre y otras dos en la última parte del año. Creemos que los bancos centrales irán actuando según vean que se comporta la economía, pero estamos alineados con su discurso de que los tipos van a estar altos durante un tiempo", subrayó.

Esto les lleva a preferir las duraciones cortas y no ver mucho atractivo en el crédito corporativo con grado de inversión, por un tema de valoración. Además, la reducción de los balances de los bancos centrales puede llevar a las primas de riesgos de los países periféricos a incrementarse, hasta los 150 puntos básicos (pb) en el caso de España y hasta los 250 pb en el caso de Italia.

En cuanto a la renta variable, el escenario de Mapfre AM no es de recesión, sino de una ralentización, pero "seguimos pensando que la economía está sana. Las tasas de desempleo en Europa y EEUU están bajas, los consumidores siguen consumiendo, existe una balsa de ahorro post Covid que no ha disminuido, y el próximo año la política monetaria será más laxa, lo que es un escenario favorable para la bolsa", apuntó..

El sector financiero en su conjunto (bancos, aseguradoras, gestoras), el sector tecnológico y el farmacéutico son las apuestas de la firma, que considera que la bolsa europea tiene "algo más de recorrido".