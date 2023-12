Santiago Satrústegui (Abante): "Habrá mucha actividad de adquisiciones en los próximos tres años"

Abante acaba de anunciar la adquisición de Welzia, con lo que refuerza su posición como una de las mayores fimas de asesoramiento independiente en España, con 12.000 millones de euros de volumen patrimonial entre activos asesorados y gestionados. Santiago Satrústegui, presidente ejecutivo y socio fundador de la firma, asegura que la futura normativa europea Retail Investment Strategy (RIS) va a propiciar las operaciones corporativas en un sector muy atomizado en que tener músculo será necesario para competir con las grandes entidades. De ahí que el objetivo de Abante sea situarse en el top 10.

¿Cuáles son los objetivos para los próximos años?

Nuestro objetivo es ser líderes del top 10, no necesariamente en volumen de activos, porque hay entidades que tienen mucha capilaridad, pero desde luego queremos ser la entidad con la que, sin ninguna duda, los clientes quieran contactar porque nuestra propuesta es distinta a la del resto.

¿Qué han supuesto las adquisiciones realizadas (C2 Asesores, 360 CorA, Dux Inversores, Welzia) en el proyecto de crecimiento de Abante?

Con Mapfre, que tiene un 20% de Abante, hemos encontrado el socio ideal, y todo este proyecto sin ellos hubiera sido difícil. La clave es que hemos encontrado un socio que respeta nuestro modelo y nos ha dado los recursos para arrancar este modelo de crecimiento inorgánico, que está siendo muy exitoso, básicamente porque estamos haciendo adquisiciones dentro de un plan de integración. Apostamos por un modelo de trabajo como una única compañía, en el que el cliente lo es de Abante y no del banquero.

¿Cuántas firmas van a seguir integrando los próximos años?

La clave es cuántas hay. No nos hemos puesto ningún límite. La Retail Investment Strategy (RIS) va a ser una fuente de presión adicional para el mercado, porque parece que la parte de inversión no asesorada va a experimentar cambios importantes y nosotros pensamos que nuestra propuesta puede ser interesante.

¿Las oportunidades se van a producir precisamente ahí?

La RIS va a ser un factor importante porque va a introducir presión en todos los temas regulatorios, pero también está el factor biográfico de muchos fundadores de firmas, que empiezan a tener una determinada edad. Nuestro proceso de adquisiciones nos da un bagaje que transmite confianza a otras futuras firmas candidatas en las conversaciones que deberemos tener.

¿Esas conversaciones se están produciendo?

Sí, claro.

¿Y cuándo se pueden producir esas nuevas incorporaciones?

Va a haber mucha actividad en los próximos tres años.

¿Cambiará la configuración de la industria de inversión y asesoramiento?

Hablamos de porcentajes pequeños. Hay mucho número de entidades pero realmente la suma de todas ellas, porcentualmente en cuota de mercado, sigue siendo pequeña. Tres bancos tienen una cuota del 60% y todos los bancos acaparan un 80% del total. El resto es un nicho, pero es verdad que hay mucho número de entidades y hay posibilidades de consolidación.

Y en este plan de crecimiento, ¿hay intención de que Mapfre eleve su participación en Abante?

Estamos en un punto donde si hacemos una operación más grande tendremos que hablar con Mapfre, porque dependemos de ellos para cierto nivel de adquisiciones. De hecho, podemos hacer este tipo de operaciones gracias a que tenemos un socio como ellos que nos apoya. Pero están muy contentos de que podamos hacerlo, porque ellos querían ser socios de un líder del sector.

¿Cuál es el potencial mercado de asesoramiento que hay en España?

Es muy difícil de cuantificar, pero el crecimiento es casi infinito, porque hablamos de 250.000 posibles clientes, o incluso medio millón, que pueden necesitar asesoramiento patrimonial. Todavía se encuentran en las entidades financieras, aunque cada vez se van dando cuenta de que necesitan otro enfoque.

¿Influye el coste y la rentabilidad o son determinantes otras cosas?

Lo diferencial es la propuesta de valor, de empezar a hablar de lo que les importa, que muchas veces son temas personales más que la rentabilidad, que es algo que buscas para el dinero, porque siempre se quiere tener más dinero en función de unos objetivos, pero si éstos no están definidos, tener más o menos riesgo y rentabilidad en la cartera deja de tener sentido. Lo que busca la gente es sentirse bien.

¿Hay algunos sitios en los que quieran reforzar su presencia?

Ahora con Welzia vamos a poder estar de verdad en Valencia. Pero tampoco tenemos un mapa con lugares donde queramos estar, sino que se trata de encontrar los equipos adecuados. Pero todas las adquisiciones que hagamos donde haya una complementariedad geográfica son interesantes. Excepto 360 CorA, el resto tenía un factor geográfico atractivo.

¿El mayor foco de crecimiento pueda estar en Sevilla y Málaga?

Estamos notando que Sevilla está volviendo a tener el foco, con un nivel de actividad notable. El cambio político ha sido muy favorable para la dinamización económica tanto de Sevilla como de Málaga. Andalucía es un sitio para estar.

¿En qué punto se encuentra la expansión por América Latina?

Lo tenemos bastante avanzado, con Mapfre por supuesto, y lo que tenemos que ver es si hacemos algo más local o más general, orientado a clientes más complejos, con capacidad de inversión, incluso a lo que están llegando a España.

¿Cuántos clientes de banca privada llegan por Mapfre?

No nos llegan por Mapfre. En Latinoamérica tiene una muy buena posición de marca como compañía, pero no tiene clientes de banca privada. Lo que tenemos que ver es cómo podemos usar el posicionamiento de las dos marcas. E ir de la mano de Mapfre en América Latina, donde no somos conocidos, nos da una oportunidad que difícilmente tendríamos si fuéramos solos. De momento, estamos analizando el proyecto desde hace dos años, pero aún no está definido nada.

¿Han pensado comprar alguna marca en algún país en concreto, como Chile o México?

Nos han surgido todo tipo de oportunidades, pero de momento queremos entender bien cómo hacer ese movimiento.

¿Y crear algo específico para clientes latinoamericanos en España que otras firmas sí están haciendo?

Eso ya está pasando. Pero es parte del mismo proyecto. Ya tenemos clientes latinoamericanos que vienen a España y les estamos acompañando en sus inversiones.

En la parte de asesoramiento inmobiliario y corporativo, ¿qué debe de significar en el negocio de Abante en el futuro?

En los clientes de mayor patrimonio y que tienen una situación más compleja, hemos ido creando soluciones más específicas. En la parte de asesoramiento patrimonial tenemos un equipo de 12 profesionales y en la parte de asesoramiento corporativo tenemos más de 10 personas y en inmobiliario tenemos ocho personas.

Y sobre el porcentaje de patrimonio, ¿es significativo?

Es significativo sobre los clientes de mayor tamaño patrimonial. Con muchos de ellos, trabajamos con dos o tres áreas distintas. En la parte de lo que llamamos plan de futuro completo, el asesoramiento patrimonial a particulares, tenemos un 40% de nuestros clientes, lo que incluye el asesoramiento patrimonial y les ayudamos incluso con la elaboración de su testamento incluso. Es una vinculación muy grande.

¿Han detectado a muchos clientes interesados en trasladarse a Portugal?

El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas es tremendamente injusto, absurdo y, desde muchos aspectos, sería inconstitucional. No aporta nada y genera estrés entre los contribuyentes. Pero cada ciudadano debe hacer los números, y trasladar la residencia por ese impuesto, es una decisión que tiene muchas más implicaciones que las económicas. Nosotros no les recomendamos irse.

¿Va a ser temporal?

Espero que sea temporal, aunque los criterios cambian muy rápido.

¿Qué sentido tiene que una firma de asesoramiento tenga fondos de autor y recomendarlos frente a la oferta que hay de otras gestoras?

Los fondos de autor que tenemos están perfectamente encajados en las recomendaciones que hacemos a los clientes, que son quienes nos dicen sí quieren tener este tipo de inversión, que a veces es muy atractiva como este año se ve en rentabilidades. La clave es que nuestros productos no invierten en los fondos de autor. Son los clientes quienes deciden invertir en estos fondos, y es una ventaja tener una alternativa más. Iturriaga ofrece un 23% en su fondo de bolsa española y Prats gana un 21% en su fondo de bolsa europea. En las carteras que recomendamos, los clientes solo invierten si quieren invertir.

Pero se lo tendrán que recomendar porque quizá no los conocen, frente a la oferta de fondos de bolsa española y europea que hay en el mercado...

Pero es que fondos de bolsa española y europea mejores que los nuestros tampoco hay muchos. El fondo de Prats está entre los cinco mejores fondos de los últimos cinco o diez años.

En Abante han apostado por los fondos de fondos frente a la gestión discrecional de carteras. ¿Cuál es la ventaja de ese modelo?

Tanto los fondos de fondos como la gestión de carteras son lo mismo, solo que ésta tiene unos problemas técnicos que no tienen los fondos de fondos. Cuando quieres hacer un cambio en la cartera, para no pagar impuestos en el momento, tienes que hacer un traspaso y esto te puede dejar fuera de mercado unos días y tienes que asumirlo, mientras que en el caso de los fondos de fondos es instantáneo y puedes cubrirlo con futuros. Es más eficiente la gestión. El problema es que hay una serie de mitos que no hemos superado, pero es más eficiente tener fondos de fondos que una cartera de fondos, como se ve con los traspasos.

Respecto a la posibilidad de rebajar el mínimo a 10.000 euros el acceso a capital riesgo...

Nosotros hemos sido bastante pioneros en rebajar los mínimos a 50.000 euros en algunos de los fondos de private equity, explicando bien a los clientes donde está invirtiendo y las consecuencias de iliquidez de este tipo de productos. Quizá bajar el nivel permite mayor diversificación.

¿Qué va a pasar en el futuro accionarial de Abante?

Me gustaría que Abante trascendiera a sus fundadores. Y en este sentido me gustaría que el proyecto tuviera recorrido y pudiera seguir funcionando sin nosotros el día de mañana.

¿La salida a bolsa es una posibilidad?

Siempre es una posibilidad desde el punto de vista de la liquidez, de la valoración, de visibilidad del valor... Nosotros somos 32 socios ejecutivos, con variedad de edades, de entre 30 y 60 años.

¿Sería para salir al continuo?

Nosotros estamos muy cómodos como estamos, con Mapfre y no necesitamos salir al mercado ahora mismo. Lo vemos como algo interesante en el futuro, pero cuanto más tarde se haga y con mayor volumen, mejor.

Viendo las valoraciones de Indexa cuando salió a cotizar...

Salir a bolsa siempre es una idea potencialmente interesante que puede llegar a materializarse porque haya que realizar una adquisición muy grande o por un momento de la compañía en el que tenga sentido. Nuestra cuenta de resultados es muy sana y no lo forzamos. Podríamos ganar mucho más dinero si no hiciéramos inversiones. Pero gestionamos con mentalidad a largo plazo.

¿Cómo puede afectar la inteligencia artificial a su negocio?

En el fondo estamos haciendo un planteamiento con el cliente del futuro como si fuera a ser autosuficiente y no fuera a tener necesidad de asesoramiento gracias a la tecnología, pero eso es ser demasiado optimista. Los problemas de los clientes son siempre los mismos: cuando se cuenta con cierto patrimonio, necesitas asesoramiento. Puedes ofrecerle una tecnología, pero necesitará un asesor que haya vivido muchas situaciones parecidas y le pueda aconsejar sobre buenas prácticas.