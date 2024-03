Los fondos de inversión no son tan caros: han bajado la comisión media al 1%

La industria de inversión europea quiere reivindicar el valor de la gestión activa, en un momento de crecimiento de productos indexados y ETF y de los mercados privados, rompiendo uno de los principales mantras sobre el sector: el excesivo coste de los fondos activos. Según un estudio elaborado por European Fund and Asset Management Association (Efama, por sus siglas en inglés), el coste medio de los fondos de renta variable se ha reducido hasta el 1,04% de media, un porcentaje que baja hasta el 0,72% en el caso de los fondos de renta fija.

El estudio, titulado The cost of UCITS available to retail investors: key determinants based on clean share classes, analiza diversos factores que afectan al coste total de las clases limpias de los fondos de inversión con la marca Ucits, un sello que permite la venta transfronteriza entre los países de la Unión Europea y que se ha convertido en el estándar de las gestoras internacionales que operan en el Viejo Continente.

Las clases limpias son las que mayor crecimiento han experimentado en los últimos años, gracias al auge de la carteras de gestión discrecional y del asesoramiento independiente, un segmento que Bruselas quiere potenciar mediante la Retail Investment Strategy y que persigue abaratar el coste de los fondos para el inversor minorista, al eliminar las retrocesiones, la parte del precio que se queda el comercializador. En España, las carteras asesoradas ya acaparan el 40% de la distribución de fondos.

El informe de Efama quiere rebatir precisamente que el coste de los fondos sea excesivo, analizando las clases limpias desde 2018 hasta 2022. Y la conclusión es que los fondos activos mantienen una tendencia a la baja en los últimos años, al igual que ocurre en los fondos pasivos, aunque en esta clase de productos parece más evidente. Y este coste es ligeramente menor al de los fondos de Estados Unidos, pese a la creencia de que ocurre lo contrario.

El estudio evidencia cómo la economía de escala beneficia a las clases limpias de los fondos más grandes por volumen patrimonial frente a los más pequeños, ya que los primeros han visto rebajado su coste diez puntos básicos hasta el 0,93%, mientras que los segundos han reducido su precio 11 puntos básicos hasta el 1,07%. Algo parecido ocurre con los fondos de renta fija, donde los vehículos más grandes tienen de media un coste del 0,56% y los más pequeños, un 0,78%.

Algo similar ocurre según la estrategia de inversión: los fondos activos de renta variable centrados en compañías de gran capitalización, que suelen tener más activos bajo gestión, cobran de media un 0,98%, menor que el 1,32% que aplican los fondos que invierten en small caps. En los fondos pasivos, la diferencia es de tan solo quince puntos básicos, con una comisión del 0,26% en los productos de grandes compañías.

Un dato curioso del informe de Efama es que no hay tanta divergencia por precio entre los fondos centrados en deuda renta fija corporativa y los fondos de deuda gubernamental, ya que los primeros cobran de media un 0,71% y los segundos un 0,69%, teniendo en cuenta los vehículos de gestión activa.

El auge de la gestión pasiva y una mayor eficiencia en los procesos operativos gracias a la tecnología han permitido que las gestoras europeas hayan reducido el coste de sus productos, en un momento en que los inversores demandan más transparencia sobre lo que pagan por los fondos.

Otra cuestión llamativas del informe es que los fondos pasivos de renta variable global son ligeramente más caros que aquellos focalizados en un solo país, debido sobre todo al mayor volumen patrimonial de estos últimos, lo que aplicar un coste más económico.