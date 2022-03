El optimismo por las negociaciones entre Rusia y Ucrania impulsa un 3% a las bolsas europeas: el Ibex 35 alcanza los 8.600

Martes verde en las bolsas de Europa. La renta variable del Viejo Continente ya comenzó la jornada con marcadas subidas, del 1%, pero las ganancias han ido a más según ha avanzado la jornada. Ya alcanzan los tres puntos porcentuales. ¿La razón? Los aparentes acercamientos entre el gobierno ruso y el ucraniano por un alto el fuego. El optimismo lleva al EuroStoxx 50 a niveles no vistos desde antes de que estallara la guerra, sobre los 4.000 puntos. Los mismo sucede en el Ibex 35 español, que se sitúa de nuevo sobre los 8.600 enteros.

Los parqués europeos comenzaron esta jornada con ganas. "La caída del crudo y la esperanza de algún avance de las negociaciones entre Ucrania y Rusia hoy en Turquía animan a las bolsas", explicaban a primera hora los analistas de Bankinter.

Hace más de un mes que el régimen de Vladímir Putin comenzó la invasión de Ucrania. Desde entonces, la guerra se ha vuelto un factor clave en todos los mercados debido especialmente a su impacto económico en plena recuperación tras la pandemia, más allá de los enormes cambios geopolíticos que pueda producir.

Por tanto, los inversores han estado pendientes desde bien temprano de cualquier noticia procedente de Estambul, donde hoy se han vuelto a reunir los equipos negociadores de Kiev y Moscú. Y, según informan distintos medios, se han producido nuevos acercamientos entre los dos bandos.

Rusia se abre a un cara a cara entre Putin y Zelenski...

En primer lugar, el gobierno ruso se ha comprometido a reducir "drásticamente" las "actividades militares en Kiev, en la ciudad de Chernígov y en el norte de Ucrania", según informa la agencia turca Anadolu y la española Europa Press.

Asimismo, Vladímir Medinski, jefe negociador de Rusia, se ha mostrado abierto a celebrar un cara a cara entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Un encuentro que el Kremlin rechazaba hasta ahora al considerar que no había suficientes avances en las negociaciones.

Como condición previa a ese posible cara a cara entre Zelenski y Putin, Moscú exige que ambos países aprueben un borrador del tratado de paz. Esta era precisamente una reclamación constante de Kiev en las últimas semanas.

...y Ucrania está dispuesta a no entrar en la OTAN

¿Qué ha ofrecido Ucrania por su parte? Según ha explicado a los medios Mijalo Podoliak, asesor de Zelenski, el país europeo se ha mostrado dispuesto a no formar parte de la OTAN. Esta es una de las principales exigencias del gobierno de Putin desde hace años y uno de los elementos clave del conflicto.

Eso sí, a cambio, Ucrania pide que ocho países se comprometan a intervenir si se produce un nuevo ataque sobre su territorio. Kiev no ha informado de qué potencias ha planteado que formen parte de esta especie de alianza protectora.

En cuanto al estatus de la región de Crimea, ocupada por Rusia desde 2015, Podoliak ha indicado a la prensa que se negociará aparte.

"Las negociaciones sobre los preparativos para un acuerdo sobre la neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania, así como la entrega de garantías de seguridad a Ucrania, están avanzando hacia la práctica", ha resumido el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, en declaraciones recogidas por Interfax.

Tras esta última ronda de negociaciones, está previsto que los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania se reúnan otra vez, aunque no hay fecha prevista, para "terminar de dar forma al entendimiento común" alcanzado hoy, según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en declaraciones recogidas por The New York Times.

La bolsa europea ataca resistencias clave

De esta manera, el aparente mayor entendimiento entre Ucrania y Rusia ha avivado hoy el optimismo de los inversores. Ello se evidencia en las compras generalizadas en las bolsas de Europa y, en consecuencia, las fuertes alzas que estas han cosechado.

Es más: los índices de referencia se sitúan en niveles que no alcanzaban desde que estalló la guerra, el pasado 24 de febrero.

El EuroStoxx 50 no solo alcanza los 4.000 puntos, sino que presiona la "zona de importante resistencia" que tiene en las 4.000/4.050 unidades, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Si logra batir dichas cotas al cierre de este martes "se estaría delante de una clara señal de fortaleza", asegura el analista técnico.

El Ibex 35 español, por su parte, tantea los 8.600 enteros, algo que no lograba tampoco desde finales de febrero.

