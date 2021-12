Europa arranca la semana de Navidad con caídas: el Ibex 35 se aferra a los 8.200 tras asomarse al abismo

Nueva jornada con peligrosas curvas en las bolsas europeas. Con el carrusel de bancos centrales de la semana pasada ya pasado, los inversores se han vuelto a centrar este lunes en la variante ómicron del covid. La incertidumbre continúa mientras los casos de multiplican, las restricciones vuelven a hacer su aparición en todo el Viejo Continente y la ciencia todavía no arroja noticias concluyentes que decanten la balanza. Una nota positiva sí la ha dado hoy Moderna asegurando que su tercera aumenta 37 veces los anticuerpos contra ómicron. Aunque la noticia ha ayudado a paliar ligeramente el 'dolor' de la jornada, la tonalidad roja que llega de Wall Street, en parte por la variante, en parte por el nuevo camino de la Fed y en parte por el varapalo al plan de infraestructuras sociales de Joe Biden (el Build Back Better o BBB) tras el rechazo del el senador demócrata Joe Manchin, no han contribuido a levantar el ánimo en Europa, donde han acabado predominando las caídas por encima del 1%.

Ante este panorama, el EuroStoxx 50 baja un 1,29% hasta los 4.107 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se deja un 0,83% hasta los 8.242,20 enteros. El selectivo patrio ha estado a punto de rozar la masacre cuando en sus mínimos intradía ha caído hasta los 8.081 puntos (ha llegado a caer un 2,8%), demasiado cerca del precipicio de los 8.000. El índice apenas gana ya un 2,09% en 2021, porcentaje que cada día ve peligrar un poco más.

Los mercados del Viejo Continente se han visto precedidos por 'números rojos' generalizados en los parqués asiáticos. El peor parado ha sido el japonés: su índice de referencia, el Nikkei 225, ha caído un 2,13% al cierre, siendo su jornada más bajista desde el 26 de noviembre, es decir, desde el 'viernes negro' por la detección de la variante ómicron de la covid.

¿Por qué han caído hoy las bolsas?

"Muchos inversores [están] 'hiperventilando' por las noticias que se vienen publicando sobre la nueva ola de la pandemia y por las políticas restrictivas que están volviendo a implementar muchas autoridades", señalan los analistas de Link Securities.

Pero detrás de estas pérdidas también se encuentra el hecho de que China haya bajado tipos por sorpresa. "Hace sospechar que inflación real es superior a las cifras oficiales y recuerda un poco a la equivocada estrategia de Turquía", explica el Departamento de Análisis de Bankinter.

"De fondo, el giro más hawkish en el caso de la Fed y del BoE y más cauto en el BCE, (...) a lo que se suman problemas para que Estados Unidos saque adelante nuevos estímulos fiscales (el citado programa BBB) por falta de suficientes apoyos [parlamentarios]", añaden asimismo los expertos de Renta 4.

Así, la nota positiva la ha puesto la farmacéutica estadounidense Moderna: ha informado de que una tercera dosis de su vacuna contra la covid-19 ofrece protección frente a las variantes del coronavirus. Una noticia que disminuye la incertidumbre por la amenaza sanitaria (y económica) que puede suponer el repunte de contagios por ómicron.

Los niveles clave del EuroStoxx y el Ibex

Así las cosas, los números rojos han predominado en las bolsas de Europa, con las caídas llegando a superar el 2%, si bien es cierto que se han suavizado tras el anuncio de Moderna de cara a la media sesión.

El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, ya se encuentra en los 4.100 puntos (mínimo intradía: 4.046,3) y, por tanto, a casi ocho puntos porcentuales de distancia de sus máximos anuales.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala que el EuroStoxx 50 está por debajo de su soporte clave en las 4.137 unidades. De confirmarse al cierre de hoy (o de otra sesión) la pérdida de dicha cota, se estaría "ante algo que sería de todo menos alcista para la renta variable europea", lamenta el analista técnico.

En concreto, advierte el experto, el EuroStoxx daría paso a "una recta final de año más bajista que alcista hasta los 3.900-3.970 puntos", lo cual implica descensos adicionales de hasta el 6%.

En cambio, el Ibex 35 se mantiene por encima de su nivel clave... por el momento. Según Cabrero, el soporte a vigilar en el indicador español está en las 8.000 unidades. Su cesión, advierte, "abriría la puerta a una recta final de año y probable comienzo de año 2022 bajista hasta la zona de los 7.700 puntos".

Con todo, el analista llama a ver el vaso medio lleno. "En el caso del Ibex 35 lo más llamativo y que sigue invitando a no descartar un contraataque alcista es ver cómo sigue resistiendo sobre la zona de soporte de los 8.000/8.150 puntos", pone de manifiesto Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, después de que el índice se haya acercado peligrosamente esta mañana a los 8.073 puntos en los que cerró 2020. " Desde ahí está rebotando y esto deja las espadas en todo lo alto", asegura Cabrero.

Debut de Rovi y fuertes caídas en Merlin

Precisamente este lunes se han producido cambios en la composición del Ibex 35: Viscofan ha abandonado el selectivo y Rovi ha ocupado su lugar. Lo ha hecho en una jornada difícil. De hecho, la firma de laboratorios ha comenzado el día con fuertes caídas, pero poco a poco ha logrado girarse al alza y ha terminado siendo el más alcista del selectivo (+3,33% hasta los 71,4 euros).

Acciona, CIE Automotive, Solaria, Red Eléctrica y Acerinox son las únicas otras firmas que también han logrado acabar el día en terreno positivo, aunque sus ascensos han sido mesurados, no llegando ninguna al medio punto.

En cambio, la socimi Merlin ha sido el 'farolillo rojo' de la jornada. El precio de sus títulos disminuye un 6,34% al cierre hasta los 8,956 euros. ¿La razón? El enfrentamiento entre el consejero delegado y el presidente. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha pedido explicaciones a la compañía al respecto y esta ha convocado un consejo extraordinario.

