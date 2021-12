China baja por primera vez en casi dos años para intentar detener el frenazo económico

Cae por primera vez en veinte meses el tipo de interés de referencia de los créditos bancarios a un año (LPR por sus siglas en inglés) del 3,85% al 3,8%. El LPR a cinco años se mantuvo al 4,65%. El LPR es el índice de referencia que utilizan los bancos para los préstamos a familias y empresas. Una especie de Euribor, controlado por Pekín. El recorte busca dinamizar la economía tras el frenazo en el crecimiento que sufre el gigante asiático.

La semana pasada el PBOC redujo las reservas obligatorias para las entidades financieras, con el mismo objetivo, redirigir el exceso de capital a la economía real para estimularla. La medida liberó casi 200.000 millones de dólares. Los últimos movimientos abren la puerta a mayores apoyo, teniendo en cuenta el difícil contexto de la economía China.

El país afronta el principio de una crisis inmobiliaria en mitad de nuevos brotes de coronavirus y un sensible frenazo de la actividad económica. "El recorte refuerza nuestra opinión de que las autoridades de China están cada vez más abiertas a la posibilidad de un recorte de los tipos de interés en medio de los vientos en contra de la economía", explica Xing Zhaopeng, analista de Australia & New Zealand Banking Group.

Los LPR no son técnicamente los tipos oficiales del Banco Popular de China. Es una referencia parecida al Euribor al determinarse su evolución con un panel de 18 bancos sobre los préstamos a sus mejores clientes. En la práctica los LPR no se mueven sin el visto bueno de Pekín. La bajada de tipos supondrá un ahorro en intereses de 12.500 millones de dólares al año, sobre un total de 25 billones de dólares vinculado al LPR, según Xing.

"Esta medida es una señal concreta de que China está adoptando una política monetaria de apoyo y está reforzada por otra fijación del yuan notablemente más débil de lo esperado frente al dólar estadounidense esta mañana", comenta Jeffrey Halley, analista de OANDA . En un primer momento gran parte de la bolsa china continental reaccionó con subidas a la rebaja de tipos. El índice CSI 300 Real Estate subió hasta un 2,6%. Pero pasado el impulso inicial, el mercado chino se movió entorno a las caídas del resto de plazas asiáticas.

"China está enviando un mensaje fuerte y claro sobre su pivote a favor del crecimiento con la disminución de la tasa de referencia en préstamos a un año y esperamos que esa postura política de apoyo se mantenga hasta 2022", indica David Qu, economista de Bloomberg Economics.

El recorte de tipos ha cogido por sorpresa a la mayor parte del mercado, ya que el PBOC no movió las tasas oficiales. El consenso de Bloomberg esperaba que los LPR se mantuvieran estables. "En el corto plazo, es posible que no veamos que el PBOC tome más medidas", prevé Qi Gao, estratega de Bank of Nova Scotia. El mercado no anticipa bajadas de tipos, pero sí en el primer trimestre del año otro recorte en las reservas de capital de la banca.

La noticia de que la vacuna Sinovac de China será ineficaz contra la variante omicron va a complicar más el escenario económico, avanza OANDA. La política china de Covid-cero mantendrá las puertas cerradas al mundo exterior durante todo el año 2022.