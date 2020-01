Wall Street flaquea tras empezar con subidas: EEUU confirma el segundo caso de coronavirus

Wall Street pierde fuelle a medida que avanza la jornada. Tras tantear nuevos máximos, los principales índices estadounidenses flaquean después de que EEUU confirmase en segundo caso de coronavirus en el país.

Si ha habido un asunto que ha condicionado los mercados esta semana ha sido, sin duda, el riesgo de pandemia por la nueva neumonía surgida en China. Sectores como el lujo y los transportes se han visto especialmente afectados. También el petróleo, cuyos precios han descendido un 6% con respecto a hace una semana. El barril de West Texas, tomado como referencia en EEUU, cae bajo los 55 dólares frente a los 58,5 dólares en los que se movía el viernes pasado.

Sin embargo, los inversores buscan algo de calma. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no haya declarado el virus como emergencia sanitaria global está siendo bien recogido en los parqués a ambos lados del Atlántico, como apuntan los analistas de Link Securities en su informe diario.

Los 'toros' siguen mandando

"Wall Street sigue en manos de los alcistas", opina Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, quien ve "del todo precipitado hablar de un techo del rally de los últimos meses".

De hecho, explica, no habrá signos de agotamiento inversor mientras el índice S&P 500 no cierre una semana "por debajo de los mínimos de la semana anterior, algo que no sucede desde comienzos de octubre pasado". En esta ocasión se encuentran en los 3.265 puntos. Y parece difícil pensar que el selectivo acabe el día bajo dicho nivel.

"Mientras no se rompa esta serie alcista de 16 semanas no vemos motivos para recoger beneficios en el mercado norteamericano", apunta también el analista técnico.

En un comentario de este viernes, Yves Bonzon, CIO del banco privado Julius Baer, advierte de que Wall Street se encuentra a unos niveles "excesivos" y que se encuentra en una situación técnica "altamente sobrecomprada". De hecho, cree que una posible corrección del 5%-6% en la bolsa de Nueva York sería "sólida e incluso beneficiosa a estos niveles".

Intel se dispara

Pero por ahora parece que la corrección se hace esperar. En el parqué por ahora tienen más peso los resultados empresariales. Es el caso de la fabricante de microchips Intel, que hoy ve como sus acciones se disparan un 8%. La compañía publicó resultados tras el cierre de ayer: anunció un incremento de su beneficio del 13% en el último trimestre de 2019.

American Express le sigue en las alzas (+4%). Ha rendido cuentas igualmente, aunque en su caso redujo las ganancias un 16% entre octubre y diciembre.

Boeing y P&G también son de los mejores valores del día con ascensos superiores al 1%. Apple, que el lunes dará a conocer su balance anual, no se sitúa muy lejos en la parte alta de la tabla.

Turno de la Fed

Con todo, los inversores ya tienen la mente puesta en la semana que viene. ¿Por qué? Porque vendrá cargada de referencias.

En el plano corporativo, tecnológicas de peso como la fabricante de los iPhone y Facebook publicarán sus cuentas anuales, como esta semana ha hecho Netflix. También grandes compañías como Pfizer, Boeing y AT&T, entre otras, darán a conocer sus balances.

Además, la 'macro' también vendrá cargada: el producto interior bruto (PIB) de EEUU se publicará el jueves. Asimismo, los bancos centrales volverán a copar gran parte del protagonismo. Si esta semana ha sido el turno del Banco de Japón, el Banco de Canadá y del Banco Central Europeo (BCE), la semana que viene le tocará a la Reserva Federal de EEUU (Fed) y al Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés).

En el caso de este último, crecen las apuestas entre los analistas de que tocará los tipos de interés, que por ahora mantiene en el 0,75%.

A la espera de la cita, la libra esterlina se mueve en torno los 1,31 dólares. Por su parte, el euro sigue congelado en su cruce con el dólar bajo los 1,11 'billetes verdes' tras la reunión de ayer del BCE.