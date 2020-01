Una OMS dividida no declara emergencia por coronavirus

"No estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional hoy. Como ocurrió ayer, el Comité de Emergencia está dividido sobre si el brote representa esta calificación". Estas son las palabras que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pronunció en la tarde-noche de ayer tras una reunión que se prolongó durante dos días.

El directivo reconoció que se han reportado 584 casos, incluidas 17 muertes. "575 de esos casos y todas las muertes han sido reportadas en China, con otros casos en Japón, la República de Corea, Singapur, Tailandia, los Estados Unidos y Vietnam", ahondó Tedros Adhanom. Además de tres ciudades en cuarentena.

A pesar de no declarar la emergencia internacional, desde la OMS reconocieron que el coronavirus chino es un brote peligroso, por lo que la decisión de alarma podría cambiar si el goteo de casos sigue creciendo y traspasa fronteras. "No cometamos errores. Esta es una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial", ha asegurado el director general.

La OMS explica que es consciente de que este virus puede causar una enfermedad grave y que puede matar, aunque para la mayoría de las personas causa síntomas más leves. "Sabemos que entre los infectados, una cuarta parte de los pacientes han experimentado una enfermedad grave", dice la organización. Asimismo, el organismo no descarta que la enfermedad se extienda.

"Sabemos que hay transmisión de persona a persona en China, pero por ahora parece estar limitada a grupos familiares y trabajadores de la salud que atienden a pacientes infectados. En este momento, no hay evidencia de transmisión de persona a persona fuera de de China, pero eso no significa que no sucederá", dice Adhanom.