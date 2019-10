Wall Street sube un 1,5%: cada vez se espera con más ganas un acuerdo parcial entre EEUU y China

A por sus resistencias. Así cotiza Wall Street en la recta final de esta semana, con las altas expectativas de que China y Estados Unidos firmen hoy un acuerdo comercial parcial. Por ello la bolsa de Nueva York registra fuertes ganancias, superiores al 1%, al igual que las plazas de Europa. El petróleo es otra referencia clave de este viernes ante los marcados ascensos de sus precios por el ataque a un petrolero iraní en el Mar Rojo.

Las fuertes ganancias de esta jornada a ambos lados del Atlántico podrían convertir el rebote de los últimos días en un contraataque alcista, según Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Ello se deba a que los selectivos neoyorquino se aproximan a sus resistencias. Estas se encuentran en los máximos del 1 de octubre, es decir, en los 2.992 puntos del índice S&P 500 y en los 27.050 puntos del Dow Jones.

La clave será el cierre de la sesión (y semanal), cuya dirección dependerá en gran de lo que anuncien (o no) China y EEUU. Si no se superan las resistencias en el toque de campana final, "después del rebote de corto plazo" se puede desarrollar "una caída adicional que, cuando menos, podría llevar al S&P 500 a buscar la zona de soporte de los 2.800 puntos", según los analistas de Ecotrader.

Las ganancias de este viernes hacen que tanto e S&P 500 como el Dow Jones registren alzas en el acumulado de la semana de en torno el 1%.

La guerra comercial ha sido la referencia clave de la semana. Inversores y analistas esperaban desde hace semanas la 13ª ronda de negociaciones al más alto nivel que China y EEUU llevan a cabo desde ayer. La incertidumbre era máxima ya que se trata de los primeros encuentros 'cara a cara' después de la auténtica escalada arancelaria vivida en agosto.

De hecho, hay esperanzas en que no se produzca el aumento del 5% en aranceles de EEUU previsto para el próximo día 15 sobre productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares. Los rumores de que las delegaciones negociadoras de los 'gigantes' asiático y norteamericano cierren hoy un acuerdo parcial cada vez cogen más fuerza.

El optimismo se reforzó en la tarde de ayer, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que hoy se reúne personalmente con el vicepresidente chino, Lui He, tras "un gran día de negociaciones", según puso en un mensaje en Twitter. Hoy ha comunicado a través de la misma red social que "están pasado cosas buenas" en las negociaciones, así como que le "gustaría que ocurriera algo significativo".

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen!