El Ibex 35 cae levemente ante el "largo camino por recorrer" hasta el acuerdo comercial entre EEUU y China

Las bolsas de Europa cotizan este miércoles con caídas moderadas. Los parqués del Viejo Continente siguen la tendencia marcada ayer en Wall Street, donde los índices corrigieron levemente desde máximos históricos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que queda "mucho camino por recorrer" hasta alcanzar un acuerdo comercial con China. Con todo, el Ibex 35 retrocede hoy sobre los 9.300 puntos. Se distancia así de la resistencia que encuentra en los 9.410 puntos, la que debe superar para poder aspirar a los máximos del año (como ya han hecho el resto de plazas europeas).

La jornada de este miércoles trae consigo referencias importantes. En el plano macro se publicarán las tasas de inflación de junio en Reino Unido y la Eurozona.

Y en cuanto al ámbito corporativo, continúa la temporada de resultados en Estados Unidos. Bank of América Merrill Lynch rendirá cuentas antes de la apertura de la sesión en Wall Street (es decir, al mediodía en España. Netflix e IBM, entre otras, harán lo propio tras el cierre. Cabe recordar que ayer publicaron sus balances del segundo trimestre Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Wells Fargo y Johnson&Johnson.

Aún distante de resistencias

A la espera de todos estos datos, las bolsas de Europa se mueven a la baja y con cautela. En consecuencia, el Ibex 35 cede algo de terreno sobre los 9.300 puntos.

El principal selectivo bursátil español se distancia así de la resistencia clave que tiene en los 9.410 puntos y que ayer se quedó cerca. Sin embargo, hasta que no supere el mencionado nivel al cierre de una sesión, no se podrá hablar de fortaleza en la bolsa española.

"A corto plazo el Ibex 35 se encuentra a tiro de piedra de estas resistencias clave y por el momento no vemos nada que sugiera que no puede atacarlas", aseguran los analistas técnicos de Ecotrader. "De hecho, las posibilidades de seguir viendo mayores alzas en próximas fechas se mantendrán mientras una eventual caída no profundice por debajo de los 9.200 puntos", añaden.

¿Y qué supondría que el Ibex 35 batiera los 9.410 puntos? "Abriría la puerta a que el selectivo español se dirigiera a buscar los 9.600 puntos, que son los altos del año y el origen de su última corrección relevante", explican estos expertos. En otras palabras: el índice podría aspirar a ganancias adicionales en el corto plazo del 2%.

"En ese entorno resistivo esperamos que se desarrolle una consolidación o corrección de parte de los últimos ascensos, que es la que sugerimos esperar antes de comprar renta variable española", apuntan asimismo desde Ecotrader.

La banca protagoniza las caídas

El sector bancario, que tiene un gran peso en el selectivo, es el principal lastre de este en la jornada de hoy. Las seis entidades cotizadas en el selectivo registran caídas en sus cotizaciones. Sabadell es la que más cede, en torno a un 1%, mientras Santander se deja cerca de un 1%. El otro gran banco aparte del cántabro, BBVA, cotiza con caídas más moderadas.

No obstante, Acerinox es el valor más bajista de la sesión (sus títulos caen más de un 2%), seguida de cerca por su rival ArcelorMittal y la constructora ACS.

Por su parte, Grifols corrige ligeramente desde los máximos históricos que alcanzó ayer. Mientras tanto, Amadeus y Mapfre lideran las alzas de este miércoles al revalorizarse en torno a un 1%.

Renta fija

Por último, en el mercado de renta fija, la prima de riesgo española baja hoy a 74 puntos básicos. Esta mide el diferencial de la deuda soberana nacional y la alemana, tomada como referencia.

En concreto, el interés del bono germano a diez años (bund) baja hoy levemente al -0,27%, al tiempo que la rentabilidad de su homólogo español cae al 0,46%.