El Ibex triplica el número de recomendaciones de 'venta' de Europa: más del 30%

El inversor español, con cierta querencia por los valores nacionales, no es de los que hace la maleta para saltar la frontera y mucho menos para cruzar el Atlántico. Pero si decidiera envolver sus bártulos y atarlos al extremo de un palo hasta llegar a Francia o a Alemania, se daría cuenta de que allí, en materia bursátil, las cosas pintan mejor. No es ya solo la brecha abierta entre el mercado español y el resto de Europa en lo que va de año -aunque viene de lejos-; que deja al Ibex 35 ocho puntos porcentuales por debajo de plazas como la francesa y la alemana, si no que la discriminación que sufre nuestro mercado se nota, también, en el sentimiento de los analistas.

El Ibex 35 es el único gran índice europeo donde las recomendaciones de venta representan cerca de un tercio del total -el 31,4% en concreto-, y este dato supone triplicar, cuanto menos, el peso que tienen dentro del resto de mercados europeos. El consenso de mercado que recoge FactSet otorga hasta once consejos de venta sobre los 35 componentes del índice, los mismos que considera que merecen una recomendación de compra y frente a los 13 que son un mantener para los expertos.

¿Dónde radica la diferencia con respecto a Europa? Básicamente, donde siempre: en los bancos, primero, y en las utilities, después. Son los sectores con una mayor ponderación dentro del Ibex 35 -en total, suman el 53% de su capitalización-; y solo las financieras representan el 30%, el mayor porcentaje del Viejo Continente-. De las once recomendaciones de venta, ocho corresponden a estos dos sectores. Cuatro de ellas son para utilities -cinco si se suma a Acciona- y tres para entidades financieras -de peor a mejor, dentro de la venta, Mapfre, Bankia y Bankinter-.

Recomendaciones del Ibex

El peor consejo del Ibex 35 es Enagás, seguida de Naturgy, Red Eléctrica y Endesa. Entre estas dos últimas firmas se cuelan Aena y Viscofan y completarían los once consejos de venta con Amadeus.

Enagás ya era la peor recomendación del selectivo cuando arrancó el año. También eran venta Naturgy y Red Eléctrica que engrosaban una lista de hasta siete compañías, frente a las once actuales. El problema ahora es que la situación para las utilities, principalmente aquellas con exposición al negocio del gas, ha empeorado tras el nuevo marco regulatorio que propuso Competencia (CNMC) en España a comienzos de mes. Solo en julio, Enagás pierde un 14,4%.

Un tercio son 'compra'

El Ibex 35 es el selectivo europeo más ecuánime. Prácticamente, divide en tres tercios las recomendaciones de compra -31,4%-, mantener -37,1- y venta. El más dispar es el Cac 40 parisino donde de la mitad de su tabla se cuelga del cuello el mejor consejo del mercado por solo un 10% que representan las ventas. El consenso se posiciona del lado de firmas galas como la aseguradora Axa, la petrolera Total y la industrial Airbus, que acumula en el año una revalorización del 50%. Su acción, que también cotiza en el Mercado Continuo, está en máximos históricos, por encima de los 126 euros.

Italia, el segundo mercado más bancarizado por detrás de España -suponen el 28% de la ponderación- tiene, como el francés, al 10% de sus firmas con una recomendación de venta. Son solo tres: el Grupo Campari -que hace bebidas alcohólicas, como el mítico Aperol-, Terna, proveedor de sistemas; y la firma de lujo Salvatore Ferragamo. El footsie Mib es el selectivo más alcista del año en Europa, con ganancias que superan el 21%. Por último, el Dax germano cuenta con el honor de ser el índice con un menor número de firmas con una recomendación de venta. Sólo dos, que suponen el 6,7% de la treintena que componen el índice, y ambas del sector financiero. Deutsche Bank, en plena reestructuración, y la aseguradora Munich Re.

Banco Santander y Repsol son las dos únicas recomendaciones de compra de entre los grandes valores del Ibex. De hecho, la entidad que preside Ana Botín ostenta el cuarto mejor consejo del índice, por detrás de MásMóvil, ArcelorMittal y Ence; estas dos últimas con caídas en el año del 20 y 30%, respectivamente. Iberdrola, Inditex, BBVA y Telefónica, continúan con un consejo de mantener.