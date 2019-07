ArcelorMittal se ve acorralada por la cruzada de Trump contra India

ArcelorMittal, la mayor acerera del mundo, protagonizó ayer su mayor caída en bolsa desde el mes de mayo, al perder un 5,46% en la sesión hasta los 14,54 euros. Y los motivos, esta vez, fueron dos porque, últimamente, no hay semana en la que los valores más ligados al ciclo no sufran sesiones de alta volatilidad.

Cuando Europa todavía dormía, Macquaire, una de las mayores firmas de gestión a nivel global especializada en materias primas, lanzó un duro informe en el que hablaba de "desafíos a corto plazo para las acereras", entre las que figuraba ArcelorMittal como la "más expuesta" a la caída de los precios del acero.

Comparables como la austriaca Voestalpine están en la diana también "por la debilidad de la demanda del sector del automóvil que presionará sus márgenes". Sus acciones cayeron ayer un 3,55%, en ventas que salpicaron a todo el sector porque el trasfondo sigue siendo la caída de la demanda y la bajada de los precios de las materias primas. En España, su único exponente, Acerinox, cedió otro 3,51%, por debajo de los 8 euros, lo que le lleva a marcar nuevos mínimos en el año.

Horas más tarde, cuando Europa ya almorzaba, llegó el turno del inquilino de la Casa Blanca, recién despertado, que vino a aderezar una sesión ya de por sí bajista para el sector. India, uno de los mayores productores y receptores de materias primas del mundo y una de las grandes potencias emergentes, es el nuevo objetivo en su cruzada arancelaria. Donald Trump empleó ayer sus desgastados pulgares en tuitear una decena de mensajes, y uno de ellos iba destinado al país del sudeste asiático: "Ha pasado ya tiempo desde que India decidió poner aranceles a los productos estadounidenses. ¡Ya no es aceptable!", versa este tuit.

India has long had a field day putting Tariffs on American products. No longer acceptable!