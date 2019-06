Trump tilda de "inaceptable" el aumento de aranceles por parte de India a las importaciones de productos de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de "inaceptable" el aumento de las tarifas a las importaciones de productos estadounidenses por parte de India.

"Estoy deseando hablar con el primer ministro (Narendra) Modi sobre el hecho de que India, que durante años ha aplicado tarifas altas sobre los productos de Estados Unidos, ha decidido recientemente incrementar aún más estas medidas", ha señalado el magnate neoyorquino en su cuenta de Twitter.

"¡Es inaceptable y los aranceles deben retirarse!", ha aseverado Trump, que tiene previsto encontrarse con el dirigente indio, Narendra Modi, durante la cumbre del G20 que se celebrará en Japón a finales de esta semana.

Las autoridades indias han anunciado su decisión de aumentar las tarifas sobre 28 productos estadounidenses después de que Washington dejara de lado este mes varias medidas comerciales que beneficiaban a Nueva Delhi.

I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India, for years having put very high Tariffs against the United States, just recently increased the Tariffs even further. This is unacceptable and the Tariffs must be withdrawn!