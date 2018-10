ArcelorMittal lidera el sector tras anunciar la compra oficial de la india Essar

La acerera con sede en Luxemburgo es hoy uno de los valores más alcistas del Ibex 35 y del sector europeo, Stoxx 600 Basic Resources, después de que la firma india Essar Steel haya aprobado esta madrugada la oferta lanzada por el consorcio que forman ArcelorMittal (con un 70%) y Nippon Steel (el 30% restante) para hacerse con la compañía.

La firma de los Mittal ha llegado a subir en bolsa hasta un 5%, en su mayor repunte intradía desde el pasado mes de julio, de vuelta en los 22 euros por acción. "El acuerdo comprende el pago inicial de 5.700 millones de dólares y una inyección de capital más delante de 1.100 millones de dólares para mejorar el impacto medioambiental, aumentar producción y elevar el nivel de rentabilidad. Los términos del acuerdo son levemente más bajos a los que estaba barajando el mercado (con valoración superior a 6.000 millones de dólares), lo que implica una noticia positiva, aunque con impacto limitado en cotización", apunta desde Renta 4 el analista Iván San Félix.

Essar Steel es, en la actualidad, la mayor acerera de India occidental, "con una producción de 6,5 millones de toneladas anuales", asegura San Félix. Pero, además, la firma india es una empresa quebrada. De ahí, que el consorcio que lidera Arcelor lleve un año detrás de hacerse con su control, a pesar de la oposición de la familia Ruia, propietaria actual de la compañía. Su intención, incluso con movimientos de última hora, era quedarse con Essar Steel, sin embargo, la legislación india prohíbe que un mismo propietario esté presente en dos compañías en situación de insolvencia, algo que también sucede con Numetal, del que es propietario con el 25% del accionariado. "La familia Ruia no ha ofrecido ninguna garantía –respecto a la refinanciación de su deuda- que respalde la seriedad de su proposición", apuntan desde Bloomberg.

Por su parte, la familia Mittal "ha invertido un año y, al menos, 1.000 millones de dólares en ganar este proceso. Además, han presentado un plan que provee del 80% de la financiación necesario para cubrir su deuda con créditos financieros". Este es el reflejo del interés puesto por los Mittal en formar parte de la industria india, de donde son originarios y en donde, actualmente, tienen una presencia mínima.

Resultados

ArcelorMittal se encuentra, además, en la cuenta atrás para la presentación de sus cuentas trimestrales. El próximo jueves, 1 de noviembre, la acerera dará a conocer, previsiblemente, unos ingresos 19.559 millones de dólares, según estima el consenso recogido por Bloomberg, lo que supone un aumento de cerca del 11% respecto al mismo trimestre del año pasado. Se prevé, asimismo, un beneficio neto de 1.511 millones de dólares, un 25,3% superior al tercer trimestre de 2017.

Además, frente a sus principales comparables a nivel mundial, los analistas que siguen a ArcelorMittal calculan que la acerera logrará este ejercicio superar los 5.000 millones de euros de beneficio neto, una cifra que no se supera desde el año 2008, cuando alcanzó los 6.400 millones de euros. En los últimos dos meses, el consenso de mercado ha elevado en un 3,2% su previsión de ganancias, frente a la caída del 1,1% que registran las diez mayores empresas del sector a nivel mundial. No obstante, no se descarta que la guerra comercial impulsada por EEUU contra China pase factura también a las estimaciones que se manejan para ArcelorMittal después del profit warning presentado por Voestalpine la pasada semana. La acerera austriaca alertó el pasado 24 de octubre de una rebaja de sus estimaciones para 2018 ante una caída en la demanda de acero en el sector de la automoción. Aquella sesión las pérdidas alcanzaron el 8,86%, para luego seguir cayendo el jueves más del 2% adicional.