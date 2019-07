ArcelorMittal tiene el mayor potencial del sector, aunque se la juega en septiembre con Ilva

La caída en bolsa del 15% en el año de la mayor acerera mundial se justifica por motivos exógenos, por lo que cualquier paso hacia adelante en el fin de la guerra comercial puede disparar sus títulos. Tiene el mayor potencial del sector, por encima del 45%.

Hace un par de semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido por su acrónimo AMLO, colgaba un vídeo en sus redes sociales en el que escuchaba sin parpadear los elogios del presidente de ArcelorMittal, Lashkmi Mittal, durante una reunión privada que mantuvieron en su reciente visita al país. "Me ha sorprendido la visión que tiene [de la economía mexicana]. Sus palabras me han demostrado por su seguridad y confianza que México es el lugar para invertir", afirmó el empresario indio, en un speech que no tuvo contestación por parte de su interlocutor, que no habla una sola palabra en inglés. Y aun así, lo llamativo es que Mittal se entiende mejor con México que con otros gobiernos como el italiano, al otro lado de la frontera de su sede luxemburguesa.

ArcelorMittal cerró la compra de la compañía italiana Ilva por 1.800 millones de euros a finales del año pasado. Lo hizo bajo una salvaguarda comprometida con el anterior Gobierno, según la cual no asumiría el coste de posibles negligencias del propietario anterior, que dejó una planta en pérdidas y muy desfasada a nivel tecnológico respecto al resto de Europa. Ahora el Ejecutivo que capitanea como vicepresidente el ultra Matteo Salvini quiere levantar esa inmunidad y la fecha límite para no hacerlo será el próximo 6 de septiembre. Si no cambia de idea, ArcelorMittal amenaza con abandonar el país el mismo día 7, a pesar de que las inversiones para su modernización ya se están llevando a cabo.

ArcelorMittal.

Ilva ha sido el último palo en la rueda para Arcelor en el año, en el que sufre pérdidas del 15% ante un contexto muy negativo para las firmas cíclicas. En cambio, rebota un 18% desde que arrancó junio cuando EEUU anunció un acuerdo comercial cerrado "al 90%" con China. Y todavía le queda por delante un potencial del 45%, el más alto del sector, según el consenso. Si el entorno cambia, defiende JP Morgan, Arcelor tiene todas las papeletas para despuntar en bolsa. Junto a Aperam -su filial de acero inoxidable-, Arcelor ostenta la mejor recomendación del sector a nivel global y es la que más barata cotiza. Lo hace a un multiplicador de beneficios de 7,3 veces, con un descuento de más del 40% respecto a la media de las 20 mayores compañías vinculadas al acero y al carbón del mundo.

"Hay tres motivos para invertir en Arcelor", apuntan en JP Morgan, que enumeran "primero que las condiciones macroeconómicas de la UE se estabilizarán en el segundo semestre; segundo, el consumo doméstico de acero debería mejorar ; y, tercero, los últimos recortes de producción de acero en China son un buen augurio para la industria siderúrgica".

Ante la caída de la demanda en Europa y el aumento de las importaciones -a pesar de los aranceles creados en febrero por Bruselas-, ArcelorMittal se ha visto obligada a reducir su producción de 3 millones de toneladas en Europa este año, que ha llevado, entre otros, al cierre del alto horno de Asturias.