El 'tajo' de la CNMC en Enagás sega un 15% su valoración y un 5% en Naturgy

Carlos Simón García Madrid

El pasado viernes la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia publicó siete nuevos proyectos de Circulares que definirán un marco regulatorio estable de la retribución de la electricidad y el gas en los próximos años. Este nuevo marco supone un ajuste medio anual a las redes de 1.080 millones (un recorte del 7 por ciento para las redes eléctricas y de un 21,8 por ciento para las gasistas).

Esta propuesta tendrá ahora un periodo de consulta hasta el 9 de agosto para después aprobar la resolución definitiva que entrará en vigor en 2020, algo que aún requiere el visto bueno del gobierno, que lo valorará en el mes de octubre. No obstante, desde Banco Sabadell creen que las reclamaciones de las compañías y los inversores están dentro de lo esperado pero "las nuevas competencias de la CNMC dejan al gobierno sin capacidad de veto por lo que los recortes, sean los que sean, no dependerán del color del mismo".

Aunque ya se había anticipado el tijeretazo del regulador, este fue mayor al que los expertos preveían y provocó fuertes caídas desde la jornada del jueves. En este sentido, Enagás es la que se ha llevado la peor parte y se desploma más de un 16 por ciento desde entonces. Naturgy ha perdido casi un 10%, Red Eléctrica cerca de un 7%, Iberdrola un 4,4% y Endesa un 2% frente al 1,6% que ha cedido el Ibex 35 en el mismo periodo.

Pero no sólo los inversores han castigado las acciones de las utilities españolas, también los analistas se han visto obligados a revisar en mayor o menor medida sus valoraciones y recomendaciones y, de igual forma, la peor parada ha sido Enagás. Las 14 firmas que han actualizado sus previsiones han situado su precio objetivo, de media, en los 20,5 euros, más de un 15% por debajo de su valoración previa. Además, los expertos de GVC Gaesco Beka, Mediobanca y Deutsche Bank han empeorado su recomendación en estos días. También Bankinter ha pasado a recomendar vender desde mantener puesto que estiman "que los ingresos regulados de la compañía pasen de 1.080 millones en 2019 a 700 en 2016 [un 35% menos]. "El mercado se instalará en el peor de los escenarios mientras no se diga lo contrario", apuntan desde Banco Sabadell. "Vemos riesgo en el dividendo de la compañía a partir de 2021, ya que para mantener el pago por acción el payout debería subir al 160%, lo que no parece razonable dado el nivel de endeudamiento", advierten.

La siguiente firma que ha sido más castigada es Naturgy, la cual ha corregido más de un 9,5% en las últimas tres sesiones cayendo hasta mínimos de enero mientras que los analistas que han revisado sus números sitúan su precio objetivo un 5,5% por debajo de los niveles previos, en los 21,75 euros, que es inferior a su cotización actual. No obstante, mientras que RBC y Alantra han rebajado sus valoraciones, Sabadell la ha aumentado y BBVA ha mejorado su consejo de vender a mantener.

Red Eléctrica es quizás un caso aparte ya que, por su naturaleza, también se debería haber visto muy afectada y, sin embargo, el regulador ha protegido su status actual beneficiándose de una disposición transitoria para el año 2020 evitando un recorte de 152 millones.

Por último, las menos afectadas han sido Endesa e Iberdrola que, aunque han caído algo más que el mercado en estas sesiones, los expertos sólo le han recortado un 1% a la primera e incluso han incrementado el precio objetivo de la segunda.

"A pesar de que aún no hemos accedido al detalle de las circulares, restamos importancia a los impactos de forma generalizada, a excepción de Enagás, donde, si nos basamos en las directrices de la CNMC, el impacto podría ser de hasta un 18% en valoración", explican desde Banco Sabadell.

Para los expertos de Bloomberg, estos recortes, además de comprometer los dividendos de estas compañías, "podrían poner en peligro sus calificaciones crediticias".

Deterioro de recomendación

Más allá de los últimos cambios de los analistas, en los últimos meses ya se estaba dando un importante deterioro en la recomendación de las utilities españolas. Al cierre del ejercicio pasado, Iberdrola ocupaba el quinto puesto de La Liga Ibex de elEconomista, que combina los consejos de los analistas que recoge FactSet con los de Bloomberg y ahora ya ha caído hasta el puesto 19. En este mismo periodo Endesa ha perdido seis lugares hasta el trigésimo, Red Eléctrica del 28 al 34, Naturgy del 32 al 33 (tercera por la cola) y Enagás continúa ocupando el farolillo rojo de esta clasificación.