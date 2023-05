Dónde comprar valores del Ibex entre el 'muro de Lehman' y el 'suelo de Credit Suisse'

Si algo dejó claro el cierre mensual que tuvo lugar la semana pasada es que las bolsas de Europa, tras ceder los primeros soportes a los que se enfrentaban, se han quedado en tierra de nadie respecto a sus objetivos y también frente a los soportes que deberían frenar su caída. Los primeros días de mayo estarán marcados por las decisiones de los bancos centrales que vuelven a estar atrapados entre la espada de la inflación y la pared de la recesión.

Y, mientras, la bolsa se encuentra a mitad de camino entre el muro de Lehman Brothers -resistencia técnica y objetivo marcado desde el portal premium de elEconomista.es, Ecotrader,- y el suelo de Credit Suisse, soporte y mínimo del año de los principales índices europeos-.

El intento de rebote de los mercados del Viejo Continente visto al comienzo del viernes quedó en nada tras presentarse datos macroeconómicos que señalan una inflación más persistente de lo esperado y un crecimiento que frena a marchas forzadas. Esto provocó que los principales índices cerrasen la semana con recortes de hasta el 2%, en el caso del Ibex 35. De poco sirvió el impulso de las compañías tecnológicas que sorprendieron al mercado con sus buenos resultados trimestrales.

El EuroStoxx 50 se encuentra a una caída del 7% de ver de nuevo el suelo del año que es el mínimo anotado con el suceso de Credit Suisse, en los 4.34 puntos. Y para recuperar el nivel al que cotizaba el índice antes de la crisis de Lehman Brothers, en los 4.570 puntos, dista una subida de casi el 6%. Misma suerte corre el selectivo español -hasta su suelo del año hay una caída del 8% y debe subir un 9% para salvar su resistencia clave de los 10.100 puntos en los que cotizaba antes del Covid- lo que evidencia la mala ecuación rentabilidad-riesgo en este momento.

Las pérdidas del pasado viernes ponen más énfasis sobre la reciente perforación de soportes vista esa semana por referencias tan conocidas como el Eurostoxx 50 o el Ibex 35. "La cesión de soportes", explica el analista técnico y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, "ha puesto sobre la mesa la posibilidad de asistir a un proceso más correctivo que consolidativo que podría llevar al EuroStoxx 50 a buscar la zona de los 4.140-4.100 puntos". Y en ese entorno, precisamente, es donde la ecuación rentabilidad-riesgo empezaría a decantarse a favor de comprar.

Una vuelta a esa zona, que se encuentra a una caída del 5% de distancia desde el precio de cierre del pasado viernes (este lunes permaneció cerrada la bolsa por festivo), sí sería atractiva para volver a incrementar la exposición al buscarse desde esos 4.140-4.100 puntos "la consecución de los máximos de 2007 y niveles previos a la crisis de Lehman Brothers en torno a los 4.572 puntos", que estarían a más de un 10% de distancia. Además, el soporte clave en tendencia, que estaría en la zona de mínimos que marcaron las bolsas europeas el 20 de marzo en los 3.980 puntos, quedaría a un 4% de diferencia. "Son zonas atractivas para iniciar de nuevo las compras", afirma Cabrero, "sobre todo teniendo en cuenta que desde ahí se puede asistir a otro segmento al alza que podría llevar al EuroStoxx 50 al muro de Lehman", explica el experto. Solo el índice alemán Dax 40 sigue mostrando cierta resistencia. "El Dax invita a ser optimistas y a pensar que la caída de los últimos días es un simple 'susto'", apunta Cabrero. De hecho, el Dax está a menos de un 2% de volver a máximos históricos.

En el caso del selectivo español, por su parte, penalizado por el comportamiento del sector financiero, los niveles a vigilar también están claros. "Una corrección del último tramo alcista, algo que es normal, no debería ir más allá de los 8.500 puntos antes de ir a buscar el objetivo que mantiene entre ceja y ceja en los 10.100 puntos", señala Cabrero. Igual que ocurre en el caso del EuroStoxx 50, con la cesión de soportes del martes el índice español ha abierto la posibilidad de buscar su directriz alcista que discurre por los 8.900-9.000. Desde ese entorno la distancia a los objetivos de los 10.100 estaría en un 12%, mientras que la diferencia desde esa zona hasta el soporte de los 8.500 puntos, sería de apenas una caída adicional del 5%.

Es en ese entorno de los 8.900-9.000 puntos donde hay que poner el punto de mira en los valores del Ibex 35 para poder cazar los valores más atractivos técnicamente hablando. Los recortes vistos en la bolsa europea la semana pasada ya permiten encontrar a compañías del selectivo español en zona de compra, si se atiende a las referencias que marca el asesor de Ecotrader: Solaria y Banco Santander. Pero lo cierto es que más de la mitad del selectivo español está más cerca de su zona de compra que el propio Ibex 35 de alcanzar la zona de los 9.000 puntos.

Solaria

Solaria acumula sus cinco peores jornadas consecutivas desde octubre del año pasado y en los 14,3 euros en los que cerró abril ya se podría aumentar la exposición en la fotovoltáica. No obstante, la reciente trayectoria de la acción de la compañía -retrocede un 16% en el año y es la más bajista de las treinta y cinco- el experto de Ecotrader no ve fortaleza en Solaria hasta que no alcance la zona de su primera resistencia en los 16,8 euros (se encuentra a más de un 19% de lograr dicho objetivo). Además, el consenso de mercado recogido por FactSet se postula a favor de mantener posiciones hasta que se presenten nuevos catalizadores que agreguen atractivo a la compañía.

Banco Santander

Todo el sector bancario se desplomó en la sesión del viernes ante el pánico al contagio del First Republic Bank (cuando se desconocía que JP Morgan compraría el banco). Pero de las entidades españolas ninguna anotó una caída tan abultada en la última semana como la del Banco Santander. Esta la convierte en la segunda y última compañía del Ibex que está en zona de compra aunque en su caso el mercado sí recomienda tomar posiciones, según el consenso de firmas de análisis.

Indra

La caída de Indra a la zona de los 12 euros presenta la siguiente oportunidad dentro del selectivo español que ya se podría meter en cartera para los más osados y si se sigue la hoja de ruta marcada por el asesor de Ecotrader. No obstante, se puede esperar a una corrección aún mayor hasta los 11 euros por acción. Siempre que no se pierda esta referencia se pueden buscar objetivos en los 14 y 15 euros con lo que se podría obtener un retorno en Indra del 27 y 36%, respectivamente.

Acciona Energía

Un recorte adicional de casi el 2% abriría la puerta de Acciona Energía a un precio atractivo que ya cotiza en mínimos del año al caer hasta los 32,6 euros. La compañía enfocada en las energías renovables pierde más de un 25% desde su máximo histórico anotado el pasado agosto, por lo que Cabrero considera que "lo más probable es que la compañía logre revolverse al alza, de ahí que considere que es un entorno óptimo para comprar si están fuera". Para los que ya tienen en cartera este valor, el experto aconseja cerrar posiciones si perdiera los 30 euros. Aunque ese sea el segundo punto de acceso para los inversores que estén fuera.

Meliá Hotels

El grupo hotelero Meliá es el tercer valor más alcista del Ibex 35 en lo que va de 2023 y aún tiene capacidad para mejorar su evolución en el corto plazo. Desde un punto de vista técnico, la compañía cotiza cerca de su zona de compra, en torno a los 5,7 euros, y desde ahí pueden buscarse los 8,3 euros en los que cotizaba la compañía antes de la irrupción del coronavirus y así borrar los efectos de la pandemia en esta compañía ligada al turismo. Esto implicaría buscar una rentabilidad superior al 40%. No obstante, existe un primer objetivo en los 6,3 euros con los que ya se sacaría un rédito del 12%.

Laboratorios Rovi

A partir de aquí, las correcciones deben ser mayores dentro del Ibex 35 para acceder a zonas óptimas de compra. Es el caso de Laboratorios Rovi cuyo soporte más cercano se sitúa a un 3%, en los 39 euros por acción. Tras la fuerte corrección que experimentó el valor desde sus máximos de diciembre de 2021, cuando llegó a cotizar por encima de los 73 dólares, en el 2023 la farmacéutica rebota un 11% que puede prolongarse hasta los 43,7 euros o incluso los 50 por acción. Aunque Joan Cabrero invita a poner un stop de protección en los 38 euros para evitar posibles sustos.

Iberdrola

La semana pasada Iberdrola rozó su máximo histórico en los 12,05 euros y aunque la presión compradora no llegó a alcanzar esta meta es cuestión de tiempo que vuelva a atacar esta barrera psicológica. De alcanzar de nuevo los 12 euros por título la compañía entraría en subida libre absoluta (situación técnica más alcista posible) por lo que el asesor de Ecotrader recomienda tenerla en cartera para aprovechar dicha oportunidad.

Repsol

Otra compañía que puede entrar en subida libre es la petrolera Repsol -ocurre lo mismo con valores como Ferrovial, ACS o Inditex entre otras-, aunque su situación no muestre la misma fortaleza que en el caso de la acción de Iberdrola. Repsol debe caer otro 4% para alcanzar su primer soporte en los 12,8 euros antes de aspirar al objetivo de los 15,5 euros: referencia que ha sido el techo de la petrolera en 2023, 2022 e incluso del 2018.

Otras entidades españolas

La corrección que sufrieron los bancos del Ibex la última semana deja al precio de sus acciones en una situación compleja. "Lo más probable es que antes de mayores aventuras alcistas las entidades opten por consolidar esas subidas", apuntó Cabrero. Esto deja oportunidades de entrada en otros además del Santander como Unicaja o Banco Sabadell pero atendiendo a que no se pierdan los segundos soportes (véase gráfico).