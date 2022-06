El fondo de Lardiés supera a Cobas y recupera el segundo puesto con un 10%

El fondo gestionado por Gonzalo Lardiés en Andbank, Sigma Inv. House FCP Equity Spain A Cl, ha conseguido subir dos puestos en la última revisión de la Liga de la gestión activa de bolsa española de elEconomista, con un 9,90% de rentabilidad, lo que ha permitido que recupere el segundo puesto que ostentó hace unos meses, al haber superado al fondo de Francisco García Paramés, Cobas Iberia, que baja a la cuarta posición, con un 8,62%. La fusión del Caixabank Bolsa All Caps España con el fondo de small caps de la gestora ha provocado su salida de la clasificación y algunos movimientos entre el resto de productos activos de renta variable española, que pierden de media un 2,49%, con datos de Morningstar a 21 de junio.

Lardiés comenzó a destacar como gestor de fondos en Edmond de Rothschild hace quince años y cuenta con experiencia en firmas como Alpha Value, Banco Madrid, A&G y ahora Andbank, donde es responsable de renta variable europea. En su fondo de bolsa española, según la última cartera disponible, correspondiente al mes de mayo, cuenta con un 7% de liquidez y entre las primeras posiciones se encuentran Inditex, con un peso del 6,31%, seguido de IAG, con un 4,93%. Cellnex, BBVA, Iberdrola, Telefónica, Caixabank y Elecnor son otras firmas donde el gestor tiene más convicción.

Quienes se mantienen en sus puestos son Azvalor Iberia, que lidera la Liga, y Dux Iberian Value, en tercera posición. El fondo gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad dispara su rentabilidad hasta el 21,46%, debido a que pueden invertir hasta un 10% de la cartera en firmas no ibéricas (una posibilidad que pueden otros fondos de bolsa española pero no aplican), lo que les ha permitido incluir sus ideas de inversión en firmas de materias primas y energéticas.

Mientras Okavango Delta, Mutuafondo España y Santander Acciones Españolas, gestionado ahora por Rodrigo Utrera, han logrado mantener sus posiciones, otros fondos de perfil marcadamente value, como Horos Value Iberia y Magallanes Iberian Equity han bajado un puesto, situándose en terreno negativo con una pequeña caída del 0,31% en el caso del fondo gestionado por Javier Ruiz y del 0,58% en el fondo de Iván Martín.

Uno de los vehículos que más ha sufrido en la última revisión ha sido Renta 4 Bolsa, gestionado por Javier Galán, que ha bajado seis escalones en la clasificación, con una pérdida del 9,14%, lo que le sitúa en penúltima posición. En la cartera, aparecen Amadeus, Viscofan, Inditex, Ferrovial, Vidrala, CAF, Cellnex, Repsol, Airbus y Coca Cola European Partners entre las principales posiciones. Fidelity Iberia, con una caída del 11,47%, y Gesconsult Renta Variable, con una rebaja del 9%, no logran salir de la parte más baja de la tabla, donde Mediolanum Small and Mid Caps España se está acercando, al bajar un puesto y colocarse en la posición 30, con una pérdida del 88,55% en el año.