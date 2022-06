Casi la mitad de los fondos activos de bolsa española caen más que el Ibex

La Liga de la Gestión Activa de elEconomista está dejando una doble cara al inversor. Por un lado, se encuentra un núcleo imbatible de fondos que están resistiendo numantinamente toda la volatilidad del mercado y que se mantienen en positivo. Liderados por Azvalor Iberia, que ofrece un estratosférico 19,95%, gracias a que invierte una parte de la cartera en compañías no ibéricas, se encuentran Cobas Iberia -que también cuenta con esa posibilidad por folleto, pero no la aplica-, con un 7,97%, Dux Iberian Value, asesorado por Santiago Cano, con un 7,46%; Sigma Equity Spain, gestionado por Gonzalo Lardiés, con un 7,23%, y Okavango Delta, de Iturriaga con un pírrico 0,50%.

Han resistido todos los embates del Ibex en el año y se han consolidado continuamente en las primeras posiciones de la clasificación de los fondos más activos de elEconomista -es decir, los más descorrelacionados del índice-, que se ha reducido a 33 productos tras la fusión del Caixabank Bolsa All Caps España con el fondo de small caps de renta variable española de la misma gestora.

La otra cara es la de una serie de fondos que no terminan de salir de los números rojos, con pérdidas que llegan al 13,18% en el caso del Fidelity Iberia o al 11,13% en el caso del Gesconsult Renta Variable. De hecho, ya hay hasta 18 vehículos activos de renta variable española que sufren caídas superiores al 5% que pierde el Ibex en el año, lo que demuestra que la gestión activa, de momento, no está dando sus frutos.

El fondo de Fidelity se ha convertido en el farolillo rojo de la Liga desde principios de año y en pocas ocasiones ha dejado de ostentar ese título, pese a que es uno de los de mayor patrimonio de su categoría, con 162 millones de euros.

Gestionado por Karoline Rosenberg y Mac Elatab, durante muchos años sirvió de termómetro para medir el interés de los inversores internacionales en la bolsa española, ya que llegó a gestionar algo más de 1.000 millones, cuando estaba bajo la responsabilidad de Firmino Morgado. A diez años, todavía ofrece un 6,65% anualizado, colocándose en undécimo lugar, pero a cinco años pierde un 1,77% y a tres años, un 1,39%, rendimientos que lo sitúan en la parte baja de la clasificación entre todos los fondos que forman parte de la Liga.

Consulte aquí los fondos de la Liga de la gestión activa y compare su rentabilidad.