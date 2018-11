Cyber Monday 2018: los mejores chollos de Amazon, El Corte Inglés o eBay

Tras un intenso fin de semana de Black Friday, hoy llega la guinda a un mes plagado de ofertas: el Cyber Monday. La mayoría de tiendas y marcas que se han adherido estos días a las rebajas por el Viernes Negro se suman también hoy con descuentos y oportunidades, eso sí, de forma casi exclusiva online.

Aunque hay grandes tiendas como Zara que durante este lunes 26 de noviembre no disponen de rebajas, otras como Amazon, El Corte Inglés, eBay, PcComponentes, Cortefiel o H&M sí que cuentan con importantes descuentos que siguen siendo una oportunidad para adelantar las compras navideñas.

De este modo, durante toda la jornada del Cyber Monday será posible encontrar oportunidades interesantes en casi todos los departamentos: moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes o fotografía. A continuación, recogemos un listado de las mejores oportunidades que se pueden adquirir hoy a precio rebajado.

Altavoces inteligentes y sonido

· Amazon Echo. la familia de altavoces inteligentes de Amazon siguen rebajados en la plataforma por el Cyber Monday. El Echo Dot a 34,99 euros, Echo baja a los 59,99 euros, Echo Spot a 99,99 euros y Echo Plus cuesta 119,99 euros, frente a los habituales 59,99; 99,99; 129,99 y 149,99 euros, respectivamente.

· Sonos. Los altavoces de Sonos One y Sonos Beam que ya incorporan Alexa siguen manteniendo las rebajas. El One está en Macníficos a 179,10 frente a los 229 euros habituales. Beam está en Sonos a 397 euros en Amazon frente a los 449 euros habituales.

· HomePod. El altavoz inteligente de Apple se encuentra a 329,81 euros en Macníficos frente a los 349 euros habituales.

· Google Home. El Home Mini se puede encontrar por 29 euros en las principales tiendas frente a los 59 euros habituales, mientras que el Google Home está a 99 euros frente a los 149 euros habituales.

· AirPods. Los auriculares de Apple se encuentran a 149 euros en El Corte Inglés, 30 euros menos de lo habitual.

· Auriculares JBL T460. A 26,99 euros en eBay frente a los 59,99 euros habituales.

Smartphones

· iPhone XS Max, 64 GB. A 1.059,99 euros en eBay frente a los 1.259 euros habituales.

· iPhone XR, 64 GB. A 783 euros en eBay frente a los 859 euros habituales.

· Samsung Galaxy Note 9, 128 GB. A 639,99 euros en eBay frente a los 1.099 euros habituales.

· Samsung Galaxy S9 Plus, 128 GB. A 569,99 euros en eBay frente a los 999 euros habituales.

· Huawei Honor 8X. A 199,99 euros en eBay frente a los 259 euros habituales.

· Huawei P20 Lite. A 239,90 euros en Fnac frente a los 329,90 euros habituales.

· OnePlus 6T, 8GB RAM, 128 GB. A 535,59 euros en eBay frente a los 579 euros habituales.

· OnePlus 6, 6 GB RAM, 64 GB. A 359,99 euros en eBay frente a los 470 euros que se puede encontrar habitualmente.

· Xiaomi Mi A2 Lite. A 147 euros en eBay frente a los 275 euros habituales.

· Xiaomi PocoPhone F1, 6 GB, 128 GB. A 299,99 euros en eBay frente a los 399 euros habituales.

Tablets y eReader

· Amazon Fire. La familia de productos Fire está rebajada en la tienda al completo. Las tabletas Fire 7 y Fire HD 8 se pueden encontrarpor 49,99 y 69,99 euros, respectivamente (frente a los 69,99 y 99,99 habituales).

· Kindle Paperwhite. El renovado Kindle Paperwhite queda rebajado en Amazon a 99,99 euros frente a los 129,99 euros habituales.

· Xiaomi Mi Pad 4. A 199 euros en eBay frente a los 270 euros habituales.

· iPad Mini, 128 GB, WiFi. A 337 euros en eBay frente a los 429 euros habituales.

Televisión

· Fire TV: el stick para convertir cualquier televisión en Smart TV se puede encontrar en Amazon a 49,99 euros frente a los 59,99 habituales. Además, en éste, los usuarios Prime tendrán un descuento adicional de 20 euros.

· Samsung The Frame, 49 pulgadas. A 949,99 euros en Amazon frente a los 1.499 euros habituales.

· Samsung QE65Q6FNATXXC, QLED 65 pulgadas. A 1.399 euros en Worten frente a los 2.199 euros habituales.

· LG 55UK6750PLD, 55 pulgadas. A 599 euros en Worten frente a los 879 euros habituales.

Moda

· El Corte Inglés. Realiza un 30% en mujer, joven, infantil, calzado, ropa deportiva, y hombre. Así como un 40% en accesorios y lencería.

· H&M. Hasta un 70% de descuento en artículos seleccionados.

· Cortefiel. 10% de descuento en todo y un 50% en productos seleccionados.

Informática y gaming

· Portátiles HP. Fnac elimina el IVA a los portátiles de la marca.

· Medion S3409 MD60667, 13,3 pulgadas, i7, 8GB, 256GB SSD. A 689 euros en PcComponentes frente a los 889 euros habituales.

· MSI GS73 Stealth 8RE-042ES, 17,3 pulgadas, i7, 16 GB, 2TB+512 SDD, GTX1060. A 1.899 euros en PcComponentes frente a los 2.299 euros habituales.

Videojuegos

· PlayStation 4 Slim 500 GB + Spider-Man+ The last of us + Uncharted 4 + Ratchet and Clank. A 279,95 en Game frente a los 320 euros habituales.

· PlayStation. Continúa con su rebaja en títulos comprados a través de su tienda online.

· Xbox. Continúa con sus ofertas y descuentos a través de su tienda online.

· Xbox One S 1 TB + Forza Horizon 4 + Gears of War 4. A 189,95 euros en Game frente a los 299 euros habituales.

· Nintendo Switch. A 299,95 en eBay frente a los 329,99 euros habituales.

· Nintendo Switch + Super Mario Odyssey. A 339,95 euros euros en game frente a los 379 euros habituales.

· Red Dead Redemption II (PS4). A 58,75 euros en eBay frente a los 69,90 euros habituales.

Fotografía

· Parrot Bebop 2, controlador, gafas y mochila. A 399 euros en Amazon frente a los 599 euros habituales.

· Sony Cyber-shot DSC-RX100M4. A 529,99 euros en Amazon frente a los 950 euros habituales.

· Olympus Pen E-PL8. A 399 euros en Amazon frente a los 599 euros habituales.

· Sony ILCE-6000YB + 18-50 + 55-210. A 699 euros en El Corte Inglés frente a los 899 euros habituales.

Hogar

· Nest T3010IT. El termostato está a 168,99 euros en Amazon frente a los 249 euros habituales.

· Philips Hue White and Color Ambiance Kit de Inicio 2 Bombillas y Puente. Se encuentra rebajado a 69,99 euros en Amazon frente a los 149,95 euros habituales.

· Crock-Pot SCCPRC507B-060. A 41,90 euros en Amazon frente a los 95 euros habituales.

· Atornillador Bosch GSR 12V-15. A 99,90 euros frente a los 204,49 euros habituales.

· Cecotec Conga 3090. A 299 euros en la tienda oficialfrente a los 582 euros habituales.

· Cecotec Conga Serie 1090. A 179 euros en PcComponentes frente a los 229 euros habituales.

· Lavadora Siemens WM12T469ES. A 399 euros en El Corte Inglés frente a los 559 euros habituales.

· Frigorífico Becken BFD3903 IX. A 599 euros en Worten frente a los 899 euros habituales.

Juguetes

· Selección de productos Hasbro rebajados en Amazon.

· Selección de productos Fisher-Price rebajados en Amazon.

· Lego: 3x2 en todo el catálogo y un 30% en el Halcón Milenario en El Corte Inglés. Fnac por su parte realiza un 50% en la segunda unidad.

· Toys'R'us realiza un 10% de descuento en todo el catálogo a lo que añade un bono del 10% adicional.