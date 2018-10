Alexa llega a España: así es el catálogo de altavoces Echo que Amazon ha presentado

Amazon acabó ayer con la incertidumbre. Tras anunciar en junio que Echo y Alexa llegarían al mercado español antes de acabar el año, fue ayer cuando el gigante del comercio electrónico comenzó a abrir los pedidos para sus altavoces inteligentes en el país.

La apuesta de la tecnológica de Seattle es fuerte por España pues su catálogo de productos con asistente inteligente viene conformado por cuatro altavoce y un enchufe inteligente: Amazon Echo, Echo Dot, Echo Spot, Echo Sub y Amazon Smart Plug.

Para impulsar su acogida, la compañía ha establecido hasta un 40% de descuento para sus clientes en los equipos Echo Dot, Echo, Echo Spot y Echo Plus, cuatro altavoces inteligentes de diferentes tamaños de los que más llama la atención es el Echo Plus, pues cuenta además con una pantalla esférica que muestra información adicional.

El portfolio de Amazon queda conformado de la siguiente forma:

· Echo Dot (tercera generación) es su altavoz más asequible y de menor tamaño. De 43 mm de alto y 99 mm de ancho viene a competir contra el Home Mini de Google. Está disponible en tres colores: antracita, gris oscuro y gris claro a un precio promocional de 39,99 euros.

· Echo (segunda generación) es su altavoz estándar, el que sería la alternativa al Google Home que lleva unos meses en el mercado español. Puede realizar las mismas funciones que su hermano menor pero con mejor calidad de sonido, ya que incorpora un woofer de 63 mm orientado hacia abajo y un tweeter de 16 mm con tecnología Dolby.

· Echo Plus (segunda generación) es un altavoz inteligente de mayor tamaño y con sonido de mayor calidad que el Echo. Además de poder hacer las funciones de los otros dos modelos, también cuenta con el controlador de hogar digital Zigbee integrado lo que permite configurar los dispositivos inteligentes de forma más fácil, bastará con decir: "Alexa, busca mis dispositivos".

· Echo Spot por su parte es el primer altavoz inteligente con pantalla que llega a España. De reducidas dimensiones, cuenta con un panel frontal en el que muestra información adicional como el tiempo, la hora o ver información. Además de la pantalla cuenta con una cámara, con lo que permite que el usuario pueda realizar videollamadas con comandos como "Alexa llama a mamá".

· Echo Sub es un potente subwoofer que está pensado para complementarse con otros equipos Echo o Echo Plus y crear así un ecosistema envolvente. El Sub posee un woofer de 152 mm con 100 W de potencia y con orientación hacia abajo para ofrecer graves intensos.

· Amazon Smart Plug es un enchufe inteligente que se conecta a WiFi que funciona con Alexa y permite que dispositivos que no son inteligentes, lo sean. A través de este dispositivo se puede programar el encendido y apagado automático de luces, cafeteras o ventiladores ya sea con rutinas o controlarlos de manera remota.

Alexa, una integración que va más allá de los productos de Amazon

Uno de los grandes puntos fuertes de Amazon con su asistente inteligente no es el potencial de sus equipos, sino otro catálogo de dispositivos de otras compañías que cuentan con Alexa integrado.

Entre ellos, destaca la barra de sonido Sonos Beam, el altavoz Bose Home Speaker 500, los televisores Grunding VLO 9895 BP o los auriculares inalámbricos Jabra Elite 45e. A través de ellos, los usuarios también podrán conversar con Alexa para realizar peticiones de skills.

Más allá del audio, la compatibilidad con Alexa está presente en la bombillas Hue de Philips, en los termostatos Netatmo, en las cámaras de seguridad Ezviz, lo que permite a la plataforma de Amazon exprimir todas sus posibilidades llevando mayor control al usuario.