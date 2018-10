Amazon comienza a recibir pedidos de su altavoz inteligente 'Alexa Echo' en España

La familia de altavoces inteligentes de Amazon, liderado por su Alexa Echo, ha abierto su ventanilla en España para recibir los primeros encargos de compra, con el plan de iniciar la distribución de los productos el próximo 30 de octubre, tanto en el portal de Amazon como en las tiendas físicas especializadas en electrónica de consumo. Tras varios años de procelosa formación en el idioma de Cervantes, el mercado español se adelanta al italiano con media docena de productos que prometen acaparar los focos varias semanas antes del próximo Black Friday, jornada de descuentos que se celebra globalmente el 23 de noviembre.

Por lo pronto, la nueva gama de altavoces inteligentes llegarán al mercado español -con una rebaja del 40%-, con los siguientes precios: Amazon Dot: 59,99 euros; Amazon Echo, 99,99 euros; Amazon Echo plus, por 149,99 euros; Amazon Sub, por 129,99 euros y el enchufe inteligente, Echo smart plus, por 29,99 euros.

"Amazon no solo ha enriquecido la inteligencia artificial de Alexa con el lenguaje natural en español, incluidos los diferentes acentos de cada autonomía, sino que también ha dotado de personalidad a su dispositivos, ahora también capaces hasta de captar el sentido del humor de los usuarios", según valoró Michelle Buti, director internacional de Alexa.

La comercialización de los altavoces inteligentes de Amazon casi coincidirá con la llegada de los HomePod de Apple, que tienen cita con sus clientes desde el próximo viernes, 26 de octubre, con un precio de 349 euros. En ese caso, los dispositivos de la manzana utilizarán un par de altavoces configurados en estéreo para así ofrecer "el sonido de más alta fidelidad, sea cual sea su emplazamiento".