Javier Maroto: "El populismo genera riesgos para la democracia, y en España los tenemos muy cerca"

Javier Maroto (Vitoria, 1972) es un hombre amable y educado que hace honor a su profesión de economista, licenciado en Deusto, dando a los argumentos una precisión milimétrica. Durante la entrevista, el portavoz del PP en el Senado no da puntada sin hilo y afirma con rotundidad en varias ocasiones que "unos Presupuestos elaborados por todos los que odian a España serán muy malos para nuestro país". Si entras en sus cuentas de Instagram, Facebook o Twitter, ves como su actividad aumenta a diario y si intentas buscar un hueco en su agenda es casi misión imposible y no solo por sus responsabilidades en la Cámara Alta, sino porque, al ser miembro del comité de dirección del PP, está al tanto de casi todo lo que se mueve en el entorno de la calle Génova. Sigue siendo dentro del partido una especie de heterodoxo con un gran olfato político para ganarse a los ciudadanos de a pie y se le considera uno de los pata negra de Pablo Casado más mediáticos. En el encuentro no hay pregunta sin respuesta y no muestra incomodidad, ni siquiera se queja cuando este mismo jueves la entrevista tuvo que ser actualizada telefónicamente debido al asalto al Capitolio.

¿El asalto al Capitolio de EEUU es un ataque a la democracia?

Lo sucedido es muy grave y en nuestro país podemos extraer una conclusión clara de ello: el populismo degenera siempre en graves riesgos para la democracia. Y aquí en España los tenemos bien cerca. Tanto los que aún se declaran incondicionales de Trump y defienden sus políticas, como, por el otro extremo, los que nacieron en la política española para "asaltar los cielos" y resultó ser un asalto para rodear y cercar el Congreso a través de la violencia. La política útil es sólo la basada en la moderación y el respeto a las reglas del juego y las leyes. Cuidémonos de los populismos, que en España los tenemos de varios colores.

Finalmente se han aprobado los Presupuestos por la mayoría de izquierdas, sin que se acepte ninguna enmienda de la oposición...

El Senado ha sido el reflejo vergonzoso de la política de Sánchez y su cesión a los independentistas para obtener sus votos. Ha sido aquí, en la Cámara Alta, y no en el Congreso, donde se hizo coincidir de forma bochornosa la votación de los Presupuestos con la Ley Celáa, que fue el precio y la contrapartida que pidieron los independentistas para apoyar el Presupuesto. Echar al castellano de las aulas en Cataluña era la condición sine qua non, y como los independentistas también desconfían de Sánchez, se quisieron cobrar la pieza el mismo día que ellos daban sus votos. A Sánchez lo único que le interesa es mantenerse en el poder, y mientras pueda vender a trocitos España para seguir en la Moncloa, lo seguirá haciendo.

¿Ustedes de verdad están dispuestos a declararse insumisos ante una ley del Gobierno? Madrid adelantará la inscripción en los colegios concertados para no cumplir la 'Ley Celáa'.

No seremos insumisos a ninguna ley que esté en vigor. La insumisión, o la comisión de un delito, se produce cuando existe una ley y no la aplicas. De eso saben mucho los socios de Sánchez en Cataluña, que se han saltado reiteradamente la legislación vigente. El PP en todas las CCAA que gobierna va a respetar escrupulosamente la ley en vigor.

¿Cuál es la influencia de Podemos en los Presupuestos?

Todos los que odian a España han hecho los Presupuestos y nuestro país no sale ganando. Aquí sólo gana Sánchez. Él va a pasar a la historia democrática de España por poner de acuerdo a todos los que no creen en nuestro sistema constitucional. Podemos ataca abiertamente la separación de poderes, arremete contra los jueces, contra la jefatura del Estado, y contra los medios de comunicación que no le son afines. Aparte de eso, los amigos de Sánchez son todos aquellos que odian a España: Bildu, ERC, etc. Y Sánchez se une a cualquiera que tenga ganas de pegarle una pedrada a nuestro país.

¿También conceder indultos a los encarcelados por el 1-O forma parte de ese precio por los Presupuestos?

Sí, Sánchez ha ofrecido indultos a cambio de Presupuestos. Tenía que pagar cualquier precio con tal de tener Presupuestos. Por eso ha expulsado al castellano de las aulas en Cataluña, va a indultar a los políticos que cometieron un grave delito contra nuestro orden constitucional, y ha nombrado a Illa candidato para que, si llega el caso, apoye a un presidente de la Generalitat de ERC.

En 2020 se destruyeron 724.000 puestos de trabajo y el número de parados supera los 3.800.000. ¿No sería la hora de que también el PP arrimara el hombro?

El PP ha marcado dos líneas rojas para apoyar los Presupuestos: la defensa de los autónomos y que no se suban los impuestos. En la España del 2021 hay que mimar a los autónomos, especialmente a todos aquellos que dependen de la hostelería y del turismo, que son sectores estratégicos para nuestro país. Por otro lado, todos los partidos que gobiernan en Europa, incluidos los socialistas, han optado por afrontar la pandemia bajando los impuestos, mientras que Sánchez comete la torpeza de subirlos. Miente cuando dice que sólo sube los impuestos a las rentas superaltas. Todos los ciudadanos se verán afectados por aumento impositivo a los vehículos, los seguros del hogar, las bebidas refrescantes, los fondos de pensiones, etc. Con más impuestos y atacando a los autónomos no se rescata a España. Por eso no podíamos apoyar esas Cuentas.

La subida del salario mínimo provoca discrepancias dentro del Gobierno. ¿Cuál es su posición?

El PP ha apoyado siempre las subidas del salario mínimo, pero es importantísimo saber en qué momento se hace una revalorización por el impacto que pueda tener en el empleo. Todos los expertos dicen que ahora no es el momento de subirlo, y yo me remito a esa posición.

¿Las pensiones deben revalorizarse?

Cualquier decisión que se tome debe hacerse en el seno del pacto de Toledo. Mientras los socios independentistas de Sánchez salían corriendo de la mesa del pacto, el PP apoyó su revalorización, porque es importante mantener ese consenso.

Dígame: ¿Es el momento de subir el sueldo a los funcionarios o no?

Es un tema complejo. Habría que primar a los funcionarios que han estado en la primera línea y han tenido un papel fundamental durante la pandemia: personal sanitario, médicos, enfermeras, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.

En resumen, que la promesa de que nadie se quedaría atrás al final puede quedarse en papel mojado, ¿no?

El PSOE no ha sabido gestionar en materia económica, ni contribuir a la generación de empleo en toda su historia y mucho menos lo hará en pandemia donde el destrozo en materia de empleo será mayúsculo.

¿Las vacunas se están repartiendo con equidad como reclama Casado?

Los primeros ministros en toda Europa lo primero que han hecho es explicar cuál va a ser el criterio para el reparto de las vacunas y los fondos europeos, mientras en España crece el ocultismo del Gobierno. Como no se conocen los criterios respecto al reparto del número de vacunas o la cantidad económica de los fondos, el presidente ha provocado una sombra de sospecha inevitable. Es razonable que haya autonomías que tengan dudas sobre si se está utilizando un criterio partidista para el reparto de los fondos y de las vacunas. Si tienen algo que ocultar, es porque no creen en la equidad.

¿Cuál es el objetivo de vacunación en las CCAA gobernadas por el PP?

El objetivo que quiere el PP es que antes del verano podamos tener a España con una situación de inmunidad que nos garantice que no volvamos a tener ni UCIs saturadas, ni un número de fallecidos como el que se está produciendo. Queremos aplicar ese criterio en todas las CCAA donde gobierna el PP. Y si Sánchez permite que ese objetivo se cumpla, se estará en la buena dirección.

Pues Isabel Díaz Ayuso mantiene su pulso al Gobierno y Moncloa ha puesto a Madrid en el punto de mira...

Isabel Díaz Ayuso está saliendo absolutamente reforzada por su gestión de la pandemia. Ha dejado claro que su prioridad absoluta es la salud y está cumpliendo su objetivo, salvando además la economía. Por eso su gestión está siendo reconocida ampliamente por los madrileños. Ella dijo claramente que iba a ser la peor pesadilla de aquellos que quisieran subir los impuestos a los madrileños. Y cuando Sánchez y Rufián pretendieron hacerlo, antepuso la bandera de Madrid a todo, y de ahí que su credibilidad siga en aumento. Sánchez tiene una aversión a las políticas que vienen funcionado en Madrid en los sucesivos Gobiernos del PP, y por eso ataca cuando puede a los madrileños y cada vez que lo hace aumentan los votantes del PP.

¿Qué le parece que el ministro Illa haya sido nombrado candidato en plena pandemia y pretenda seguir en el Ministerio hasta las elecciones?

La operación Illa parte de una gran mentira y supone una falta de respeto para los catalanes y para todos los españoles. Si nada menos que el ministro de Sanidad tiene tanto tiempo libre para poder compatibilizar su cargo con una candidatura, nos da a entender que no hace nada, y tal vez por eso su gestión esté siendo catastrófica. Por otro lado, hasta 24 horas antes de ser designado dijo reiteradamente que nunca sería candidato y los españoles no creo que puedan confiar en un mentiroso ¿Cómo van a confiar en él cuando dice que no hará nunca presidente a ERC? Illa ha perdido cualquier credibilidad para asegurar que no va a haber un Gobierno independentista. Y si puede, por mucho que lo niegue, facilitará el gobierno a ERC. Ese es otro de los peajes.

Tal vez Sánchez haga una remodelación ministerial más amplia, ¿no?

El presidente podría aprovechar para hacer una remodelación y reducir a la mitad el número de Ministerios. Nunca ha habido un Gobierno con tanta gente que haga tan poco. La descoordinación es absoluta, y, tantos ministros sólo valen para que el número de asesores y colocados a dedo sea escandaloso.

Iceta en su día fue candidato a presidir el Senado. ¿Ahora tiene muchas papeletas para ser ministro?

No sé si será o no ministro. Lo que haga Iceta me parece irrelevante.

Oiga, ¿el fichaje de Lorena Roldán es el primer paso para comerse a Ciudadanos en Cataluña?

Yo tengo una opinión extraordinaria de Lorena Roldán, que es una gran parlamentaria. Representa un mensaje que está calando a diario en Cataluña: que la unidad del constitucionalismo gira en torno al PP. Dividir el voto constitucionalista en Cataluña es hacer más grande al independentismo. La casa común de todos aquellos que creen que es perfectamente compatible sentirse muy catalán y muy español es el PP.

¿Quién manda en el gobierno: Pedro Sánchez o Pablo Iglesias?

Aquí manda Sánchez. Y, que nadie se engañe, ningún ministro, aunque sea vicepresidente, puede hacer y deshacer sin que el presidente lo autorice y lo ratifique. Si Iglesias ataca a los medios de comunicación, a los jueces o al Rey, es simplemente porque Sánchez lo permite y lo autoriza. No hay poli bueno y poli malo en este Gobierno, toda la acción la deciden Sánchez y sus palmeros.

Según las últimas encuestas, el PP y Vox se situarían por encima del PSOE y Podemos. ¿Ustedes gobernarían en coalición con Vox?

La única opción para echar a Sánchez es no dividir el voto de la derecha. La mejor vacuna contra el virus de la crispación política es Pablo Casado. Mientras no entendamos que esto es así, y sigamos votando divididos, Sánchez se queda. La contribución involuntaria de Vox a este país es la perpetuación de Sánchez. Mientras el centroderecha esté dividido no habrá cambio de Gobierno. Las encuestas indican una tendencia, que el líder de la oposición es Pablo Casado y para echar a Sánchez tiene que tener un voto y un escaño más.

¿Las 'amistades peligrosas' le pueden costar la gobernabilidad al PSOE?

El Gobierno de Sánchez nunca ha dejado de estar en campaña. La prueba manifiesta son sus slogans: Salimos más fuertes, o Hemos vencido al virus. No ha dejado de estar en campaña desde el minuto uno. El problema de un Gobierno que sólo está en el mensaje, y en la propaganda, es que descuida lo importante, que en este caso es la salud, la economía, el empleo y la unidad territorial.

¿Y finalmente acordarán con el PSOE la reelección del CGPJ?

La posición del PP es que los políticos no elijan a los jueces, sino que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Si Sánchez admite esta posición, se acabó el problema. Evidentemente, eso requiere un cambio de ley, y mientras eso se produce hay que renovar por última vez con la anterior ley el CGPJ. Cuestión que sería inmediata. La piedra angular de este asunto es que Sánchez cambie de criterio, y que los jueces se elijan a sí mismos. Por lo tanto, la pelota está en su tejado.

Otro debate es si se debe hacer una Ley de la Corona o sólo cambios puntuales para aumentar la transparencia. ¿Cuál es su posición?

Una Ley de la Corona propuesta por Sánchez e Iglesias sólo puede ser una ley contra la Corona. Es evidente que unos por acción y otros por omisión o consentimiento están atacando el sistema de Monarquía parlamentaria. El mayor Gobierno en cuanto a falta de transparencia, ¿cómo va a hacer transparente otra institución?. Sánchez no tiene ninguna credibilidad para hablar de transparencia; es el presidente más opaco de la democracia, tiene aversión al control parlamentario, y no contesta preguntas. Incluso esconde los viajes que hace en el Falcon porque dice que son secretos de Estado. ¡Menuda burla! Es el presidente menos transparente que hemos tenido en 40 años.