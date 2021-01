El Congreso de EEUU se reúne para certificar el nombramiento de Biden con la resistencia de los republicanos

Por fin es la hora del último trámite, y Donald Trump quiere dar la última batalla antes de salir de la Casa Blanca el próximo día 20 de enero. Este miércoles es la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado de EEUU para contar oficialmente los votos de los 538 delegados presidenciales y declarar formalmente al nuevo mandatario, Joe Biden, que tomará posesión en dos semanas. Tradicionalmente, este es un acto breve que dura unos 25 minutos, pero un gran número de congresistas republicanos han anunciado que están listos para alargar el proceso todo lo posible y 'morir' tras haber dado la batalla.

El acto, en teoría, es simple. Los votos de los 50 estados y de la capital, Washington DC, llegan en urnas ceremoniales y son entregados al vicepresidente, en este caso Mike Pence. Este abre las cajas y los sobres con los certificados, según establece la 12ª Enmienda a la Constitución y la resolución del Congreso y el Senado aprobada el pasado domingo sobre el funcionamiento del acto de hoy. A continuación, Pence entrega los certificados a dos representantes de cada cámara, uno de cada partido, para que los lean. Una vez contabilizados, Pence anunciará el resultado, quedando proclamado como presidente el candidato que haya superado los 270 votos.

Sin embargo, una docena de senadores y una mayoría de los diputados republicanos han anunciado que utilizarán una cláusula poco usada de una ley de 1887 para presentar objeciones a dichos votos. En principio, esa posibilidad se creó para escenarios en los que hubiera alguna grave crisis interna -como en 1876- y varias instituciones de un mismo estado mandaran varios documentos de voto diferentes, o hubiera dudas sobre la validez legal del documento, como pasó en 1800. Pero este año, los congresistas que objetarán lo harán alegando las sospechas de fraude alegadas por Trump que hasta el momento han sido desestimadas por 61 tribunales por falta de pruebas.

Para que ese mecanismo surta efecto hace falta que la mayoría absoluta de ambas cámaras vote a favor de desestimar los votos en cuestión. Dado que unos el 75% del Senado y el 55% de la Cámara Baja -de mayoría demócrata- han confirmado que votarán en contra de dichas alegaciones, todas serán rechazadas sin más. Pero cada objeción implica un debate de dos horas y una votación, que, ante las medidas de prevención del covid que obligan a que los diputados voten por turnos, puede alargarse mucho más de lo normal. En total, las objeciones a los 6 estados en los que Trump denuncia fraude pueden alargarse hasta 24 horas.

Pero por si eso no fuera suficiente, Trump ha insistido en que hay otra opción en un mitin celebrado esta mañana ante el Monumento a Washington de la susodicha ciudad, ante miles de seguidores. Según las teorías del presidente, rechazadas ampliamente por expertos legales y negadas la semana pasada por dos tribunales, Pence podría negarse a aceptar a contar los votos de los estados que él quisiera, sin necesidad de contar con nadie, un acto que no tiene precedente alguno. "Pence debe negarse a contar los votos y devolverlos a los estados para que los corrijan", dijo, advirtiendo que "si no lo hace, ya no nos llevaremos tan bien". Además, advirtió de que "iré contra todos los republicanos cobardes que se nieguen a apoyarme". "Tenemos que deshacernos de ellos", dijo el todavía presidente. En un comunicado antes de empezar la sesión, el propio Pence rechazó de plano esa teoría legal, lo que le enfrentará a su jefe en los últimos días de su mandato.

Mayoría demócrata en el Senado

Mientras tanto, la segunda vuelta celebrada en Georgia este martes para ocupar los dos escaños vacantes para el Senado han terminado con victoria demócrata. El reverendo Raphael Warnock será el primer afroamericano sureño en representar al Partido Demócrata en la Cámara Alta, mientras que el joven Jon Ossoff, de 33 años, se convertirá en el senador más joven desde Biden, que ganó su escaño en 1973 con apenas 30 años.

La victoria demócrata implica que Biden tendrá las manos libres para nombrar a su Gobierno y designar jueces, dos potestades que un Senado hostil habría podido bloquear. Además, las leyes fiscales y presupuestarias requieren solo una mayoría simple, por lo que no tendrá que depender de los republicanos para aprobar modificaciones impositivas o inyectar más estímulos en la economía. Los mercados han reaccionado a esta noticia con fuertes subidas, al igual que el bono a 10 años.