Los legisladores retoman el proceso para certificar la victoria de Biden tras el asalto al Capitolio

El shock que descarriló el procedimiento iniciado a primera hora de la tarde del miércoles y se cobró la vida de una mujer en el asalto al Capitolio por una turba de manifestantes pro-Trump no impidió que el proceso democrático en Estados Unidos recuperase su curso.

Dos horas después del toque de queda impuesto a la seis de la tarde en Washington, los legisladores retomaron el último trámite de confirmación antes de que el presidente electo Joe Biden tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en una carta que la decisión de continuar rápidamente con el recuento de los votos se hizo en consulta con los líderes políticos, incluido el vicepresidente Mike Pence, que preside la sesión conjunta del Congreso.

Pence comenzó de nuevo la sesión asegurando que la jornada se postulaba como "un día negro en la historia del Capitolio". "Condenamos la violencia que ha tenido lugar aquí de la manera más rotunda" insistió recordando también a la víctima mortal, identificada posteriormente como Ashli Babbit, una veterana de la Fuerza Aérea de EEUU, y los múltiples heridos registrados durante la toma del edificio.

The United States and the Senate will not be intimidated.



We are back at our posts. We will discharge our duty under the Constitution for our nation.



And we are going to do it tonight. pic.twitter.com/YH0PtXKDzt