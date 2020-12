Sánchez admite que legislará una nueva Ley de la Corona española

El presidente del Ejecutivo reconoció este martes que uno de los puntales sobre el que se asentará el Gobierno de coalición será una nueva Ley de la Corona que se hará paso a paso, y que modernice una institución hasta ahora recogida en la Constitución. La Ley de la Corona, a la que Pedro Sánchez no ha llegado a mencionar con claridad, es una de las demandas de su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

El presidente destacó que el discurso del monarca en Nochebuena fue "una comparecencia valiente en la que el Jefe del Estado marcó el rumbo a donde quiere dirigirse la Corona y la Jefatura del Estado: una Monarquía parlamentaria constitucional, adecuada a la España del siglo XXI que se sustenta en la renovación asentada en la ejemplaridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Y en ese sentido está trabajando el Rey".

Asimismo, recalcó que Felipe VI defiende el pacto constitucional y "cuenta con nuestro apoyo y aplauso". Preguntado sobre los plazos para aprobación de esta nueva legislación sobre el papel de la Monarquía, Sánchez dijo se hará "paso a paso y que la hoja de ruta de esta norma se basará en la "renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad".

Un capote a los empresarios

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echó este martes un capote a los empresarios españoles, y al esfuerzo que están haciendo durante esta pandemia. Con motivo del balance de su gestión a lo largo del año, el jefe del Ejecutivo anunció el incremento de gasto de la partida del Ingreso Mínimo Vital -que se duplicará hasta llegar a 3.000 millones de euros en 2021, con el objeto de ayudar a 850.000 hogares, en los que conviven 2,3 millones de personas-, pero por el contrario, corroboró la congelación o prórroga del Salario Mínimo Interprofesional en los 950 euros actuales, para el próximo año.

Preguntado en rueda de prensa por la diferencia entre la subida de los sueldos de los funcionarios y de los pensionistas, y no del SMI, Sánchez argumentó que existe por parte de su Gobierno el compromiso con la Carta Social Europea de subir el Salario Mínimo, pero ello no se hará -remarcó- si en el marco del diálogo social no se encuentran con el acuerdo de los empresarios.

Con detalle, el jefe del Ejecutivo de coalición reconoció explícitamente el esfuerzo que el sector privado está haciendo en estos momentos, por lo que no parece conveniente que además tengan que soportar el desembolso añadido del incremento del SMI, cuando lo que están tratando es "poder sobrevivir".

Sánchez explicó que en dos años, y bajo el Gobierno de coalición, España pasó de tener un SMI de 735,9 euros al mes, a uno de 950 en 2020, lo que supone un 29% más. Sostiene el presidente del Gobierno que no existe ningún país en el mundo que haya abordado una subida de estas características, máxime -subrayó- cuando la inflación del próximo año "va a ser cero".

En clave económica, Sánchez asumió la necesidad de acatar las reformas de pensiones y la laboral, pero no de una manera inminente.

Con otros argumentos, ayer CCOO aseguró que según un informe propio, el incremento del SMI redujo la brecha salarial en Cataluña, en 2019, en 0,67 centésimas, de tal manera que se situó en el 22,23%, gracias a que la renta salarial media de las mujeres creció un 3,75%, superior al 2,91% de los hombres.

Grado de cumplimiento: 23%

En el balance de gestión -reforzado por la metodología de un grupo de expertos contratado por Moncloa-, el presidente afirmó haber cumplido 1.238 compromisos adquiridos, es decir, un 23,4%, porcentaje que según su opinión, pasará al final del primer semestre a un grado de cumplimiento del 32,6%, es decir, a un tercio de los compromisos de la legislatura que comparte en el Gobierno con Unidas Podemos.

Sánchez hizo un repaso de las medidas adoptadas, haciendo hincapié en las relacionadas con el Covid-19. Habló de ayudas sanitarias, de impacto económico, de escudo social, de los 16.000 millones a fondo perdido para las CCAA, y, de l os Fondos europeos, de lo que dijo que "España peleó, adelantó y logró impulsar el plan de Recuperación".

Apoyando su proyecto de legislatura en el avance del eje digital de la economía española, en la sostenibilidad y las políticas verdes -con el proyecto de Ley del Cambio Climático, la Estrategia de la Economía Circular, o la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada-, en políticas de igualdad y en la cohesión territorial, el dirigente socialista proyecto a futuro la Ley de Residuos y Suelo Contaminado, la nueva Ley de Formación Profesional, la Estrategia del Reto Demográfico, la Ley de Memoria Democrática o el Plan de Ciberseguridad.