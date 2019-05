El Ibex 35 encadena cinco jornadas en rojo y se acerca a los 9.200 puntos

Tras las fuertes caídas vividas la pasada noche en Wall Street, las principales bolsas europeas cotizan este martes con debilidad. Registran signo mixto después de perder ayer soportes. Continúan pendientes de la tensión comercial entre Estados Unidos y China. También de los resultados empresariales del primer trimestre que se han dado a conocer hoy. Asimismo, la agenda macroeconómica viene cargada de referencias: la balanza comercial de China ha mostrado una fuerte desaceleración en abril de las exportaciones del gigante asiático; también se ha conocido que la producción industrial alemana subió un 0,5% en marzo; por último, este mediodía se publicarán las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE).

En España, el Ibex 35 se tiñe de rojo un día más. Ya suma cinco jornadas seguidas de pérdidas y se acerca al nivel de los 9.200 puntos.

Al igual que el resto de parqués europeos, el principal selectivo bursátil español pone a aprueba sus límites. Para descartar más caídas en el corto plazo, el índice debe recuperar los 9.410 puntos, según los analistas técnicos de Ecotrader. Es ahí donde "se abrió un hueco bajista el lunes", explican. Para lograrlo, debe ascender un 2,2% desde los niveles actuales.

Si lo consigue, abrirá la puerta a atacar "la directriz bajista que discurre por la zona de los 9.670 puntos". Pero mientras el Ibex 35 no supere los 9.410 puntos, desde Ecotrader alertan que "no se alejará el riesgo de ver una corrección más amplia" que podría llevarle "a la zona de los 8.800 puntos". Es decir, el selectivo español aún puede descender un 4,5% en el corto plazo. No obstante, el alcance de dicho soporte sería "una oportunidad inmejorable para comprar bolsa española". según estos expertos.