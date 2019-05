Trump asegura que China está dispuesta a negociar pero Pekín realizó profundos cambios en el borrador del acuerdo comercial

Un moderado optimismo regresaba a los mercados de Estados Unidos, donde el Dow Jones y el S&P 500 buscaban tímidas compras, después de que el presidente del país, Donald Trump, asegurase en una serie de tuits que el viceprimer ministro chino, Liu He, llegará a Washington dispuesto a negociar.

"China nos acaba de informar que vienen a los Estados Unidos para hacer un trato. Ya veremos, pero estoy muy contento con los más de 100.000 millones al año en aranceles que llenan las arcas de los Estados Unidos ... ¡excelente para los Estados Unidos, no para China!", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca en su red social de cabecera.

....Guess what, that's not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We'll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China!